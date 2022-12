Argentina campeón: Messi le da una gran noticia sobre el PBI a Massa

Un artículo académico publicado en Reino Unido afirma que obtener la Copa del Mundo le da al país ganador un 0,25% de crecimiento extra en los siguientes dos trimestres. Qué puede ocurrir para Argentina, según su autor.

Argentina ganó su tercera Copa del Mundo. Los miles de hinchas argentinos que se conmovieron con la Selección probablemente también festejen en lo sucesivo el efecto que el campeonato mundial puede tener en sus bolsillos. Según un artículo académico publicado en septiembre pasado, el país ganador del Mundial ve un crecimiento extra del PBI en los meses posteriores a la victoria. ¿Puede replicarse esta vez para nuestro país?

Por lo pronto, habrá un efecto económico inmediato. La FIFA pagará a la AFA 42 millones de dólares por haber ganado el Mundial de Qatar, a lo que se le suman otros 10 millones de dólares que le entregará la Conmebol. Estos 52 millones pasarán a engrosar las reservas brutas del Banco Central. "La AFA tiene acceso al mercado oficial para pagar a los jugadores que tienen residencial fiscal en el exterior", por lo que "liquida pero también paga en dólares oficiales", detallaron fuentes de la entidad monetaria a El Destape acerca del proceso.

Sin embargo, este podría no ser el efecto económico más importante que le deje al país la Copa del Mundo. El artículo que publicó el autor de la Universidad de Surrey (Reino Unido), Marco Mello, titulado "A kick for the GDP: the effect of winning the FIFA World Cup" ("Una patada para el PBI: el efecto de ganar la Copa Mundial de la FIFA"), afirma que ganar el Mundial de fútbol hace crecer el PBI de ese país por lo menos un 0,25% extra en los dos trimestres posteriores.

Esto sucede, según Mello, debido fundamentalmente al crecimiento en las exportaciones del país ganador, que se produce "por un mayor atractivo de sus productos y servicios nacionales en el mercado global", afirma el autor.

¿Podría ocurrir esto en la Argentina en 2023? La pregunta surge porque el autor no pudo determinar si este fue el caso para nuestro país en 1978 y 1986, debido a que los datos sobre crecimiento del PBI por trimestre solamente están disponibles desde 1993.

De cualquier forma, Mello considera que, pese a la "crónica inestabilidad económica" que padece Argentina, están dadas las condiciones para que el país se beneficie económicamente del triunfo contra Francia. "Creo que hay condiciones para que Argentina obtenga al menos un pequeño retorno económico del éxito en la Copa del Mundo, a pesar de su crónica inestabilidad económica", afirmó el autor del trabajo en diálogo con El Destape.

"Por ejemplo, el muy alto índice de inflación que actualmente enfrenta Argentina probablemente haga a las exportaciones argentinas particularmente atractivas en el mercado global", agrega, a tono con el argumento general del artículo.

En concreto, Mello afirma que se puede esperar que el PBI argentino crezca justamente un 0,25% más que lo previsto para el próximo trimestre, es decir, el primero del año próximo. El Presupuesto 2023, aprobado hace un mes, estima el crecimiento nacional en un 2% para todo el año que viene.

"Aun así, mi artículo resalta una heterogeneidad significativa dependiendo de en qué país es la Copa del Mundo estudiada, ya que muchos factores inobservables pueden entrar en juego. Por lo tanto, es difícil concluir si el efecto, en última instancia, va a ser mayor o menor" que ese 0,25%, aclara el autor.