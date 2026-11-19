Arcor decidió cerrar definitivamente la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata. La compañía justificó la medida en una transformación del mercado internacional del atún, la falta de materia prima disponible en el país y el avance de un modelo de abastecimiento basado en la importación de productos terminados, en lugar del procesamiento y envasado dentro del territorio nacional.

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El cierre afecta a 75 trabajadores que se desempeñaban en la fábrica ubicada en el puerto marplatense. Según informó la empresa, a la totalidad del personal se le ofrecerá la posibilidad de trasladarse a otras plantas del grupo. Para quienes no acepten esa alternativa, Arcor aseguró que garantizará los mecanismos previstos en la legislación laboral vigente.

La decisión implica que la planta dejará de elaborar conservas de pescado de manera definitiva, después de varios meses de actividad paralizada y de medidas que habían reducido el funcionamiento de la fábrica. El cambio también supone una modificación en la cadena productiva de una marca histórica del mercado argentino: las latas de atún que antes podían completar parte de su proceso industrial en Mar del Plata pasarán a abastecerse directamente desde los países productores.

En su comunicado, Arcor sostuvo que la industria argentina de conservas atraviesa una transformación vinculada con la modificación de los circuitos internacionales de abastecimiento. “La combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible”, explicó la compañía.

La firma también señaló que el atún dejó de pescarse comercialmente en aguas argentinas hace varias décadas, por lo que la actividad local había pasado a depender de la importación de pescado congelado, principalmente desde Ecuador. Sin embargo, ese esquema perdió participación frente a la posibilidad de comprar directamente el producto enlatado en origen, una alternativa que permite prescindir de las etapas de procesamiento industrial que todavía se realizaban en el país.

El argumento empresarial se basa en los cambios de la industria internacional y en las dificultades de abastecimiento de materia prima. Pero el resultado concreto de esa transformación es el abandono de una etapa productiva que durante décadas tuvo a Mar del Plata como uno de sus principales centros de actividad, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo industriales en la ciudad.

Arcor también modifica el lugar que ocupa la Argentina dentro de la cadena de producción de una de las principales marcas de conservas del mercado interno. Hasta ahora, la empresa importaba parte de la materia prima, principalmente desde Ecuador, para completar en Mar del Plata las tareas de procesamiento y envasado. Con el nuevo esquema, comprará directamente las latas terminadas en los países de origen.

La fábrica ya atravesaba dificultades para mantener sus líneas de producción y había reducido su actividad por la falta de insumos. En octubre, la compañía acordó con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) la suspensión temporal de 60 operarios, en medio de las negociaciones por la continuidad de las operaciones. La falta de caballa y la acumulación de existencias de atún importado habían condicionado el funcionamiento de la planta.

La suspensión fue, finalmente, el antecedente inmediato del cierre definitivo. La empresa pasó de buscar alternativas para sostener la actividad a confirmar que no volverá a producir conservas de pescado en Mar del Plata.