ARCA modificó el débito automático para monotributistas y autónomos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó la modalidad de pago por débito automático a través de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) para los Monotributistas, Autónomos y trabajadoras de casas particulares.

La ex AFIP comunicó esta medida en la resolución 5790/2025 que fue publicada en Boletín Oficial y según la entidad responde a reiterados rechazos de pagos en cuentas bancarias de muchos contribuyentes que optan por esta opción.

La medida establece que en caso de que se den tres rechazos consecutivos del débito en cuenta, la entidad comunicará la situación al contribuyente por medio del Domicilio Fiscal Electrónico.

Esto le permite al contribuyente contar con un período para regularizar el motivo que genera el rechazo. Un dato importante es que si llega a ocurrir un cuarto rechazo consecutivo la adhesión al débito automático será dada de baja y allí se deberá hacer el trámite de alta nuevamente en la entidad bancaria.

En ese sentido, ARCA comunicó: "En función de lo expuesto y atendiendo a razones de administración tributaria, corresponde modificar las mencionadas resoluciones generales a fin de establecer las pautas tendientes a discontinuar los intentos de débito en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) una vez alcanzada una determinada cantidad de rechazos consecutivos".

A quienes alcanza esta medida de ARCA

Esto incluye a los Monotributistas, los trabajadores Autónomos y al personal incluido en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo de Casas Particulares. La medida detalla que todas las comunicaciones relacionadas con estos rechazos, y la consiguiente suspensión de la modalidad de pago, se canalizarán electrónicamente.

Desde la ex AFIP aseguran que esto busca evitar la acumulación de intentos reiterados de débito frustrados, reducir los costos administrativos para la agencia y apuntalar el cumplimiento de las obligaciones mensuales en materia de seguridad social.

En esa línea, desde la entidad marcan que la adhesión al servicio de débito directo en cuenta dependerá de una solicitud previa del contribuyente en la entidad bancaria correspondiente. Si la adhesión se solicita antes del día 20 de cada mes, comenzará a regir al siguiente.

“Los contribuyentes que decidan restablecer la modalidad de pago mediante débito directo, deberán gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados”, detallan desde ARCA.

Por último, destacaron que la normativa fue desarrollada con intervención de sus áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos, Sistemas y Telecomunicaciones, y que su vigencia será inmediata respecto de los nuevos rechazos de débitos que se presenten.