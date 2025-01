Alerta ARCA: descuidos en las transferencias que pueden generar problemas

Los errores a evitar para no tener problemas con ARCA.

El gobierno creó en el 2024 la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Más allá de las continuidades dentro del organismo, se reforzaron los controles sobre los pequeños usuarios y uno de los focos está en las transferencias bancarias y de billeteras virtuales.

Por este motivo, es importante tener en cuenta que hay algunos descuidos que los usuarios no deben cometer si no quieren que la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los sancionen. Si el ente gubernamental así lo considera, podría haber multas, cierre de cuentas y hasta problemas legales serios.

Uno de los fallos más habituales entre los usuarios es superar los límites establecidos sin contar con una justificación adecuada. Cabe recordar que a partir de este año, ARCA estableció que las billeteras virtuales deben reportar transferencias superiores a $600.000.

Además, las entidades bancarias deben informar consumos con tarjeta de débito que sobrepasen esa cifra. En ese sentido, los bancos también deben notificar al gobierno de Javier Milei si una persona realiza operaciones por más de $700.000 sin el respaldo de ingresos declarados.

Otro punto a tener en cuenta por parte de los ciudadanos es tener siempre la documentación que respalde el origen de los fondos utilizados en una transferencia, que puede ser recibos de sueldo, facturas emitidas, boletas de compra y venta o certificados emitidos por contadores. Esto es importante porque si ARCA los solicita y el usuario no los tiene puede caer en una irregularidad y llegar a una auditoría fiscal.

También cada entidad financiera tiene limites de transferencias establecidos y cuando se superan sin un aviso previo se generan alertas automáticas y la ex AFIP puede intervenir para determinar la legitimidad de los movimientos financieros. Por eso es muy importante conocer esa información antes de realizar las distintas operaciones.

Las sanciones de ARCA ante movimientos sospechosos

Todos estos puntos son muy importantes porque si ARCA detecta movimientos sospechosos, tiene la facultad de iniciar una investigación para verificar el origen de los fondos a través de distintos mecanismos cómo podría ser una auditoría.

Además, si el contribuyente no logra justificar la legitimidad del dinero, el organismo de recaudación nacional creado el año pasado, puede tomar diversas medidas y sanciones como la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), el cierre de la cuenta en cuestión o incluso pude llegar a la aplicación de sanciones fiscales y legales cómo la prisión.