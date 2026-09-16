La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) todavía mantiene pendientes de devolución $1.596,5 millones en percepciones impositivas correspondientes a los períodos 2024 y 2025. Los contribuyentes todavía pueden solicitar montos adeudados por la entidad.

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En concreto, las dudas de la ex AFIP ascienden a $1.227,7 millones que corresponden a 2024, equivalentes al 76,9% del total, mientras que los $368,7 millones restantes son de 2025, es decir, el 23,1%. El dato fue revelado por la entidad a El Cronista tras un pedido de acceso a la información.

Qué percepciones se pueden reclamar a ARCA

Las percepciones de Ganancias o Bienes Personales continúan aplicándose, según el tipo de contribuyente y la operación, sobre determinadas transacciones realizadas en moneda extranjera. Entre ellas se encuentran las compras de bienes y servicios en el exterior canceladas con tarjeta de crédito, débito u otros medios de pago equivalentes.

También están alcanzadas determinadas contrataciones de servicios prestados por sujetos no residentes, como las plataformas de streaming, y los servicios turísticos o de transporte de pasajeros con destino al exterior. La percepción funciona como un pago a cuenta de Ganancias o Bienes Personales. Sin embargo, existen contribuyentes que no pueden o no deben computarla de esa manera. En esos casos, la normativa contempla la posibilidad de iniciar un procedimiento ante ARCA para solicitar la devolución de las percepciones.

Cabe recordar que a mediados de abril de 2025, el Gobierno eliminó las restricciones cambiarias para las personas humanas y ARCA quitó las percepciones impositivas para la compra de dólares. El cambio no implicó, sin embargo, la eliminación general de las percepciones sobre todos los consumos en moneda extranjera.

ARCA ya devolvió más de $215.000 millones

Más allá de estos datos, el saldo pendiente contrasta con el volumen de devoluciones realizadas durante los dos años y los datos entregados por la ex AFIP muestran una reducción progresiva del monto pendiente. A fines de 2025, el saldo de devoluciones pendientes alcanzaba los $1.908,1 millones.

Hacia mediados de 2026 se había reducido a $1.665,5 millones, mientras que el último dato informado por el organismo ubica el monto correspondiente a 2024 y 2025 en $1.596,5 millones. La mayor parte de esa suma todavía corresponde a percepciones del año 2024.

Además, según los datos oficiales, ARCA reintegró un total de $215.567,3 millones entre 2024 y 2025. De ese monto, $115.541,5 millones fueron devueltos durante 2024, mientras que otros $100.025,8 millones se reintegraron en 2025. De esta manera, mientras el organismo avanzó con reintegros por más de $215.000 millones, todavía queda un saldo de $1.596,5 millones por devolver correspondiente a percepciones de 2024 y 2025. Casi ocho de cada diez pesos pendientes corresponden al primer año.