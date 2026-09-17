ARCA: qué pasa si no pagaste el Monotributo antes del 21 de septiembre

Los monotributistas tienen una fecha clave durante septiembre de 2026 para cumplir con el pago mensual ante la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el vencimiento habitual opera el día 20 de cada mes, esta vez el calendario modifica el plazo.

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Como el 20 de septiembre cae domingo, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente: lunes 21 de septiembre. La obligación alcanza a los contribuyentes que permanecen inscriptos en las distintas categorías del régimen simplificado.

Qué pasa si no pagás el Monotributo antes del 21 de septiembre

Los contribuyentes que no abonen la cuota correspondiente dentro del plazo tendrán una obligación pendiente con ARCA. La deuda podrá consultarse posteriormente junto con los intereses que correspondan en la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

Desde ese servicio, al que se accede con clave fiscal, es posible verificar las obligaciones pendientes, los pagos ya registrados, las deudas, los intereses acumulados y eventuales saldos a favor.

El pago mensual debe cumplirse mientras el contribuyente continúe inscripto en el Monotributo. Esto significa que la obligación se mantiene incluso si durante el mes no se emitieron facturas.

Cuánto se paga de monotributo

Cuánto hay que pagar de Monotributo en septiembre 2026

Los valores vigentes comenzaron a regir el 1° de agosto y dependen de la categoría y, desde la categoría C, del tipo de actividad declarada. La cuota incluye el impuesto integrado y, cuando corresponde, los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a la obra social.

Los montos de septiembre son:

Categoría A: $49.527,18.

$49.527,18. Categoría B: $56.379,08.

$56.379,08. Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes.

$66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes. Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes.

$84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes. Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes.

$119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes. Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes.

$150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes. Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes.

$230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes. Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes.

$522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes. Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes.

$963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes. Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes.

$1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes. Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes.

Cómo saber si tenés deuda de Monotributo en ARCA

Para comprobar si quedó una cuota impaga, el contribuyente puede ingresar con clave fiscal a la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Allí se encuentra el detalle de los períodos adeudados, los pagos que ARCA ya registró, los intereses y los saldos a favor disponibles. El organismo establece, además, que el pago del régimen simplificado debe realizarse mediante medios electrónicos.

Qué pasa si tengo una deuda con el monotributo

Cuáles son las escalas vigentes del Monotributo

Además de la cuota mensual, cada categoría tiene un límite de facturación anual. Desde agosto, el tope comienza en $12.009.410,45 para la categoría A y llega hasta $126.610.838,75 para la categoría K. ARCA también contempla otros parámetros para determinar la categoría, como la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y los alquileres devengados, aunque no todos se aplican a todas las actividades.

Así, los monotributistas tienen hasta el lunes 21 de septiembre para cumplir en término con la obligación mensual. Después del vencimiento, cualquier saldo pendiente podrá visualizarse en la cuenta corriente junto con los intereses correspondientes.