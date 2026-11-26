Los monotributistas tienen una posibilidad de recuperar parte de lo que pagaron durante el año, a través de un beneficio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Está disponible para quienes cumplen regularmente con sus obligaciones y con una modalidad de pago especifica.

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El organismo reintegra cada año el equivalente al componente impositivo de una cuota mensual. Para obtener la devolución correspondiente al período 2026, que se acreditará en marzo de 2027, los contribuyentes deberán haber pagado en término y utilizado el débito automático en una cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

La diferencia es importante: quienes abonan manualmente sus obligaciones mediante transferencias o volantes electrónicos pueden no registrar deudas, pero ese mecanismo no cumple con el requisito establecido para recibir el dinero.

Para obtener la devolución completa, la ex AFIP exige haber cancelado las 12 cuotas de un año calendario dentro de los vencimientos correspondientes. También es necesario haber cumplido con las demás obligaciones fiscales aplicables a cada contribuyente.

Los medios de pago admitidos son:

Débito directo desde una cuenta bancaria.

Débito automático a través de una tarjeta de crédito.

El beneficio también alcanza parcialmente a quienes comenzaron su actividad durante el año o atravesaron un período calendario irregular. En esos casos, pueden recibir el 50% del reintegro si pagaron entre seis y once cuotas en tiempo y forma y mediante alguno de los sistemas habilitados.

Otro punto relevante es que el dinero que acredita ARCA no corresponde al valor completo de una mensualidad del monotributo. El régimen incluye tres conceptos: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la contribución destinada a la obra social. La devolución comprende exclusivamente el primero de ellos. Por eso, el importe final cambia según la categoría y la actividad del contribuyente.

Cómo adherir al débito automático para tener este beneficio

Quienes quieran recibir el reintegro deberían comprobar que el débito automático siga adherido y que las cuotas se hayan descontado correctamente. Un cambio de cuenta bancaria o de tarjeta puede requerir una nueva gestión para evitar inconvenientes. Quienes todavía pagan de forma manual pueden adherir al débito directo desde el Portal Monotributo, ingresando con CUIT y clave fiscal y seleccionando la opción de pagos. También pueden realizar el trámite en su banco. Para utilizar una tarjeta de crédito, la adhesión debe gestionarse con la entidad emisora.

Además, es posible controlar el estado de las obligaciones desde el servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, disponible en la página de ARCA. Allí se pueden consultar los pagos registrados, los saldos y las deudas pendientes.