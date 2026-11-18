El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el programa económico del gobierno de Milei y aprovechó una exposición ante empresarios para profundizar sus cuestionamientos al peronismo, al que responsabilizó por décadas de políticas contrarias a la inversión privada. Mientras buscaba transmitir confianza sobre la continuidad del rumbo libertario y convocaba al sector empresarial a respaldar el modelo en las elecciones presidenciales de 2027, las cotizaciones del dólar registraban nuevas subas, en una jornada en la que el contado con liquidación (CCL) superaba los $1.700 y el dólar oficial avanzaba otros cinco pesos en el Banco Nación a $1.580.

{{{htmlAmp}}}

La intervención del jefe del Palacio de Hacienda tuvo lugar durante el Summit “El país que se viene”, organizado por Somos Pymes, donde volvió a utilizar una consigna histórica del peronismo como punto de partida para cuestionar a la oposición y contraponerla con la orientación económica de la administración libertaria. “Vivimos décadas combatiendo al capital. Debe haber pocas cosas más estúpidas que combatir al capital y además cantarlo”, sostuvo Caputo, en referencia al encuentro de dirigentes peronistas realizado el martes en San Fernando por el Día de la Militancia.

El ministro insistió en que esa concepción política habría sido uno de los obstáculos para el desarrollo económico argentino y planteó que el país necesita modificar su relación con los inversores privados. “Hay países que lejos de combatir al capital lo seducen. Y si hay algo que no es el capital, es tonto. Entonces si vos lo combatís se va”, afirmó. Según su argumentación, la salida de inversiones reduce las posibilidades de financiamiento y limita la capacidad de las empresas para ampliar su producción, en un proceso que termina condicionando la actividad económica.

Sin embargo, el planteo del funcionario volvió a dejar en un segundo plano una discusión central para el funcionamiento de la economía: cuáles son las condiciones concretas que enfrenta el capital productivo para invertir, producir y generar empleo en la Argentina. La apelación a la confianza de los empresarios y a la necesidad de atraer inversiones convive con un escenario en el que las pequeñas y medianas empresas señalan dificultades de financiamiento, costos elevados y problemas para sostener sus niveles de actividad, precisamente algunos de los aspectos que el propio ministro reconoció durante su exposición.

La defensa del programa económico también tuvo un componente electoral explícito. Caputo sostuvo que la Argentina debe ratificar el rumbo de la administración de Milei en los comicios presidenciales del año próximo y presentó esa definición como una señal destinada tanto a los actores económicos locales como a los mercados internacionales. “El año que viene es importante revalidar acá y ante el mundo que queremos ser un país serio”, afirmó, en una intervención que buscó vincular la continuidad política del oficialismo con la posibilidad de consolidar un proceso de inversiones.

El dólar hace su apuesta

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se ubicaba este miércoles en $1.580 para la venta en el Banco Nación, con un incremento de cinco pesos respecto del último cierre. La cotización mayorista alcanzaba los $1.557, mientras que los dólares financieros mostraban valores superiores: el MEP operaba a $1.607,51 y el contado con liquidación llegaba a $1.712. Por su parte, el dólar blue se negociaba a $1.610 para la venta y el dólar tarjeta alcanzaba los $2.054.

La diferencia entre las distintas cotizaciones vuelve a exponer las tensiones que persisten en el esquema cambiario, pese a que el Gobierno sostiene que el tipo de cambio se encuentra en niveles compatibles con el funcionamiento de la economía. El CCL, utilizado para canalizar divisas hacia el exterior mediante operaciones financieras, se ubicaba 132 pesos por encima del dólar oficial del Banco Nación, una distancia que refleja la existencia de distintos precios para acceder a la moneda extranjera y las expectativas que se forman en los mercados.

La estrategia oficial depende de mantener las expectativas de los inversores, evitar movimientos bruscos del tipo de cambio y conseguir las divisas necesarias para afrontar los compromisos externos, en un contexto en el que la acumulación de reservas continúa siendo uno de los puntos sensibles de la política económica.

La discusión no se limita, por lo tanto, a la variación diaria del dólar. También involucra el nivel al que se encuentra el peso, la disponibilidad de divisas para el funcionamiento de la economía y la capacidad del Gobierno para sostener el esquema sin recurrir a una corrección cambiaria. Son aspectos que volvieron a quedar bajo análisis después de las declaraciones que realizó el martes el exministro de Economía Domingo Cavallo, quien cuestionó el diagnóstico oficial sobre el valor de la moneda.

Al respecto, el exministro de Economía Domingo Cavallo sostuvo que el Gobierno se equivoca cuando afirma que el peso no está sobrevaluado, aunque aclaró que esa situación no necesariamente requiere una devaluación. Su planteo apunta a modificar el funcionamiento del mercado cambiario mediante la eliminación de las restricciones que todavía pesan sobre distintas operaciones.

“El gobierno se equivoca cuando dice que el peso no está sobrevaluado, pero no hace falta devaluar”, afirmó Cavallo, quien propuso avanzar hacia la eliminación total del cepo para todas las actividades y permitir que los exportadores dispongan libremente de las divisas que generan con sus ventas al exterior.