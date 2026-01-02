SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en enero 2026

Cuánto cobro SUAF enero con aumento

El sistema de actualización automática de las asignaciones familiares continuará vigente durante el inicio de 2026, garantizando que los montos se ajusten de acuerdo con la evolución de los precios. De este modo, las prestaciones que paga la ANSES se actualizan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, impactando directamente en los valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que perciben millones de trabajadores y jubilados en enero.

Para el primer mes del año, la ANSES aplica un aumento del 2,34%, correspondiente a la inflación de noviembre, en línea con lo establecido por el Decreto 848/2025, que continúa plenamente vigente. Como ocurre todos los meses, los montos definitivos quedan sujetos a la confirmación oficial que el organismo realiza hacia fines de diciembre, aunque las estimaciones ya permiten anticipar cómo quedarán las escalas.

SUAF en enero de 2026: cómo quedan las asignaciones por hijo

Con la aplicación del nuevo índice de movilidad, los valores estimados de la asignación por hijo menor de edad presentan modificaciones que dependen del ingreso del grupo familiar, ya que el SUAF se organiza en rangos salariales:

Rango 1: $64.131 (un aumento de $2.879 respecto a diciembre).

Rango 2: $43.258 (suba de $1.942).

Rango 3: $26.165 (incremento de $1.175).

Rango 4: $13.498 (aumento de $606).

Estos montos corresponden a los trabajadores formales y demás beneficiarios cuyos ingresos se encuentran dentro de los límites que fija la ANSES. El valor final que cobra cada familia depende exclusivamente del rango salarial en el que queda encuadrado el grupo familiar.

ANSES: cuánto se cobra de SUAF en enero

La actualización de enero también tiene un efecto relevante sobre la asignación por hijo con discapacidad, una prestación que se paga sin límite de edad a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Con el ajuste del 2,34%, los valores estimados son:

Rango 1: $208.807 (sube $9.374).

Rango 2: $147.717 (aumento de $6.631).

Rango 3: $93.228 (incremento de $4.185).

Este beneficio resulta clave para los hogares que afrontan mayores gastos vinculados al cuidado y tratamiento de personas con discapacidad.

ANSES: cuánto se paga de SUAF en enero

Nuevos topes de ingresos para cobrar el SUAF

Enero de 2026 también trae una actualización de los topes de ingresos que determinan el acceso al SUAF. Estos límites se ajustan un 2,47%, de acuerdo con la movilidad previsional prevista en el Decreto 274/2024.

Con esta suba, los nuevos topes quedan de la siguiente manera:

Tope individual: $2.573.046.

Tope del grupo familiar: $5.146.093.

Estos valores son determinantes: si uno de los integrantes supera el tope individual o si la suma de ingresos del grupo familiar excede el límite general, el beneficio se pierde de forma automática, sin excepciones.

Quiénes cobran el SUAF de ANSES en enero de 2026

El Sistema Único de Asignaciones Familiares alcanza a distintos sectores de la población activa y pasiva. En enero, pueden acceder al SUAF:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas (excepto los inscriptos en el monotributo social).

Titulares de la prestación por desempleo.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La ANSES liquida el beneficio tomando como referencia el sueldo bruto informado por el empleador, sin aplicar descuentos por aportes jubilatorios ni obra social. En base a ese ingreso bruto se determina el rango salarial y el monto mensual que corresponde cobrar.