La inflación no afloja en diciembre y anticipan que se mantuvo en 2,5%

La mayoría de las consultoras anticipan que la inflación no aflojó en diciembre, manteniéndose en el 2,5% que midió el Indec para el mes de noviembre. Se trata de un registro que refleja no solo la imposibilidad del Gobierno de desacelerar la suba de precios, sino también el atraso de un consumo que sigue fuertemente pisado.

En concreto, la inflación de diciembre fue de un 2,2 para FIEL, de un 2,3% para Sarandí, de un 2,4% para OJF, de un 2,5% para EcoGo, de un 2,5% para LCG y también de un 2,5% para Analytica, según un relevamiento que pudo hacer El Destape entre algunas de las principales consultoras.

De este modo, aunque con variaciones de alguna décima, la mayoría coincide en que la suba de precios del último mes del año empardó la inflación de noviembre medida por el Indec, que con un 2,5% fue la más alta desde abril pasado. El organismo estadístico dará a conocer su cifra oficial, la última antes de lanzar el nuevo IPC, el próximo 13 de enero.

La cifra, de confirmarse, no dejará de ser amarga para el Gobierno. Por un lado, muestra su dificultad para retomar la senda de la desaceleración inflacionaria, inexistente desde el piso de 1,5% de mayo pasado.

Por el otro, todo indica que diciembre no exhibirá la típica aceleración inflacionaria que suele ocurrir por estacionalidad, debido al cobro del medio aguinaldo, a las compras por las fiestas y a la dolarización por las vacaciones.

Este sería un dato positivo para el oficialismo si ocurriera junto con un crecimiento uniforme de la actividad. Pero, como advierten los anticipos privados sobre el EMAE de noviembre, el escenario es el contrario. Es decir, el de una restricción del consumo que, pese a la baja de tasas de los últimos dos meses, no se alivió luego de las elecciones.

"En diciembre estuvo muy disciplinada la demanda. No hubo un boom de compras como en otros años. De hecho, los indicadores de consumo dieron relativamente chatos, a pesar de comparar con un año 2024 ya muy magro", lo explicó Sergio Chouza, titular de la consultora Sarandí.

En este sentido, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió que este año las ventas de juguetes para Navidad cayeron un 6,9% interanual.

Además, la cifra de diciembre confirma, por si hacía falta, lo inverosímil de los supuestos macroeconómicos del Presupuesto 2026 sancionado hace menos de una semana, ya que implica que la inflación cerrará el 2025 en alrededor de un 30%, lejos del 24% previsto en esa ley.

Peor aún, vuelve todavía más improbable el 10,1% de suba de precios esperada en el Presupuesto para 2026, lo que confirma el ajuste real en partidas sensibles como las jubilatorias o las educativas.

Sobre todo cuando, a partir de enero, las bandas cambiarias del dólar pasarán a estar indexadas, haciendo prever una aceleración del tipo de cambio y un posible aumento del pass-through. El IPC con un 0 adelante, que Javier Milei anticipó para agosto próximo, luce como una mera ilusión.

Los rubros que más aumentaron en diciembre

El rubro que más subió en diciembre, según las consultoras, es el de transporte y comunicaciones (un 5% según OJF y un 3,7% según EcoGo), debido a los aumentos en colectivos y subtes de CABA y PBA (de un 4,5%) y a la suba estacional de los pasajes de larga distancia.

En este sentido, otro de los rubros que más aumentó fue el de esparcimiento, un 3,6% para EcoGo y un 1,8% para OJF, también por motivos estacionales ante los incrementos de precios por las vacaciones.

También tuvo un fuerte incremento el rubro vivienda, por un 2,7% según EcoGo, a raíz de las subas de un 2,8% en luz y gas en el AMBA, en el marco del descongelamiento tarifario post electoral que anticipa la quita de subsidios que vendrá a partir de enero.

Por último, el rubro que probablemente más impacto tuvo en la inflación de diciembre fue, nuevamente, el de alimentos y bebidas, que creció un 2,3% para LCG, un 2,5% para EcoGo y un 3,1% para Analytica, especialmente por la fuerte suba de un 6% en la carne.