Bono de $10 mil: la ANSES no confirmó si habrá un IFE 4 La titular de la Anses dijo que no puede dar una fecha que precise cuándo se va a saber si se pagará o no una cuarta versión del IFE de $10.000.

11 de noviembre, 2020 | 11.53 La titular de la Anses, Fernanda Raverta, negó hoy que el Gobierno haya confirmado ya que pagará una cuarta versión del bono de 10 mil pesos conocido como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y señaló que se está evaluando qué hacer. Flash de Carla "El IFE fue un decreto para asistir por única vez y excepcionalmente. Pero el presidente de la Nación (Alberto Fernández) tuvo que firmar tres decretos a medida que seguía habiendo dificultades", dijo Raverta en referencia al bono de 10 mil pesos. La funcionaria nacional dijo que no puede dar una fecha que precise cuándo se va a saber si se pagará o no una cuarta versión del IFE de $10.000 y agregó que "se está evaluando porque la dinámica es bien compleja". MÁS INFO Deuda El gobierno presentó un proyecto para volver sostenible la deuda Raverta dijo en declaraciones a la AM 530 que el Gobierno "no dejará de asistir" a los que menos recursos tienen ya que hay un ingreso universal que es para los chicos de cero a 18 años que lo cobran 2,4 millones de personas desde hace once años. "A mí me gusta decir que cuando pase la pandemia vamos a estar hablando mucho tiempo de lo que logramos hacer, como haber ganado tiempo para que el sistema sanitario esté en condiciones pero que no explotara en términos de ingresos familiares para las familias más pobres de la Argentina", dijo. Qué dijo la CGT sobre el IFE El Secretario Adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, se refirió al documento elaborado este martes por la dirigencia de la central obrera, que pidió por la continuidad de las políticas anticíclicas que apuntaban a paliar los efectos de la pandemia del coronavirus. Puntualmente, la central obrera se refirió al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP): "La realidad indica grandes dificultades en el terreno económico y que requieren de ayuda del Estado". En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el titular de UPCN indicó que "las cuestiones de ajuste" no consideran "que sea el momento de aplicarlas, y menos de forma unilateral". Y agregó: "Es necesario un diálogo tripartito permanente. El gobierno tendría que haber convocado a empresarios y sindicatos. Consideramos que el IFE y el ATP tendrían que mantenerse por un tiempo más". TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN LA FERIA DE EL DESTAPE ►