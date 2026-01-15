AUH de ANSES con aumento en febrero 2026: cuánto se cobra

AUH: cómo se si cobro ANSES

Las prestaciones que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo incremento en febrero de 2026. Entre ellas se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentará un 2,8%, en línea con el último dato de inflación informado por el INDEC correspondiente a diciembre.

La suba se aplica de manera automática a través de la fórmula de movilidad vigente desde marzo de 2024, que actualiza todos los meses los haberes y asignaciones según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo alcanza tanto a jubilaciones y pensiones como a las asignaciones familiares y sociales.

AUH ANSES: monto confirmaod

Con este ajuste, el monto de la AUH pasará a ser de $129.032 en febrero de 2026. El mismo valor regirá también para la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Como ocurre habitualmente, el importe corresponde al valor bruto de la prestación, y una parte se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita escolaridad y controles de salud.

El aumento no requiere ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios. La actualización se realiza de forma automática y el dinero se deposita en la cuenta bancaria declarada por cada titular, respetando el calendario de pagos que ANSES publica todos los meses. Además de la AUH y la AUE, el incremento del 2,8% también impacta en otras asignaciones del sistema, como la Asignación por Hijo del SUAF, cuyo primer escalón de ingresos pasará a cobrar $64.522 en febrero.

De esta manera, la AUH inicia el segundo mes de 2026 con un nuevo ajuste atado a la inflación, en un contexto en el que las actualizaciones mensuales buscan preservar, al menos parcialmente, el poder adquisitivo de las familias que dependen de esta prestación social.

ANSES: cuánto pagan en enero por AUH

Los montos oficiales de la AUH para enero 2026

Es importante que conozcas los valores base, ya que de ahí se parte para todos los cálculos. Para enero, ANSES fijó los siguientes importes:

AUH por hijo (sin discapacidad): $125.518 Pago directo mensual (80%): $100.414,40 Retención anual (20%): $25.103,60

AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad): $408.705 Pago directo mensual (80%): $326.964 Retención anual (20%): $81.741



Recordá que la AUH por discapacidad no tiene límite de edad para el hijo. Es un derecho que se mantiene mientras persista la condición, incluso en la adultez.

Tarjeta Alimentar: el refuerzo automático que se suma a la AUH

Este beneficio, gestionado por el Ministerio de Capital Humano, se acredita sin trámites adicionales a quienes ya cobran la AUH. Su monto depende exclusivamente de la cantidad de hijos declarados en el grupo familiar, no de si tienen o no discapacidad.

Los valores para enero 2026 no se actualizan por movilidad y son los siguientes:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Se acredita en la misma cuenta donde cobrás la AUH, siguiendo el mismo calendario de pagos.