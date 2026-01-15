Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) avanza el calendario de pagos correspondiente a enero 2026 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo. El cronograma de pagos está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones.

El primer mes del año trae novedades en la billetera de millones de argentinos. ANSES aplicará un aumento del 2,47% en todas sus prestaciones, siguiendo la inflación de noviembre. Este ajuste mensual de cara a enero 2026 busca proteger tu poder adquisitivo contra la suba de precios. El cambio afecta a jubilaciones, pensiones y a todas las asignaciones sociales. La buena noticia es que el bono de $70.000 para los haberes mínimos se mantiene vigente. Se suma al haber actualizado, dando un alivio extra a los ingresos más bajos.

Quiénes cobran ANSES este jueves 15 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Así, el cronograma de ANSES permite identificar con precisión la fecha de cobro de la jubilación en enero de 2026, organizada exclusivamente por número de DNI y tipo de haber.

AUH y Asignaciones Familiares (SUAF)

15 de enero: DNI terminado en 4

16 de enero: DNI terminado en 5

19 de enero: DNI terminado en 6

20 de enero: DNI terminado en 7

21 de enero: DNI terminado en 8

22 de enero: DNI terminado en 9

Asignación por Prenatal y Maternidad – Enero 2026

15 de enero: DNI terminado en 8 y 9

Asignación por Embarazo – Enero 2026

15 de enero: DNI terminado en 4

16 de enero: DNI terminado en 5

19 de enero: DNI terminado en 6

20 de enero: DNI terminado en 7

21 de enero: DNI terminado en 8

22 de enero: DNI terminado en 9

Próximos cobros Anses

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo