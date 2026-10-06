ANSES: quiénes cobran bonos y aumentos en octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica en octubre de 2026 un aumento del 1,66% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la fórmula de movilidad vinculada al IPC de agosto. A la actualización se suma un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin cambios.

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Con la nueva escala, la jubilación mínima queda en $435.748,51 y, para quienes reciben el bono completo, el ingreso total asciende a $505.748,51.

ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en octubre

El refuerzo extraordinario se mantiene en $70.000 para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. También alcanza a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC).

Quienes cobran más que la jubilación mínima, pero menos de $505.748,51, reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Los beneficiarios cuyos haberes superan ese límite no acceden al refuerzo. Así quedan los principales ingresos de octubre:

Prestación Haber actualizado Bono Total Jubilación mínima $435.748,51 $70.000 $505.748,51 PUAM $348.598,81 $70.000 $418.598,81 PNC por Invalidez y Vejez $305.023,96 $70.000 $375.023,96

Qué prestaciones de ANSES aumentan 1,66% en octubre

La actualización por movilidad alcanza tanto a los haberes previsionales como a las asignaciones que paga ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $156.588, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad se ubica en $509.863.

Para los trabajadores registrados comprendidos en el primer rango de ingresos familiares, la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF queda en $78.304.

Aumento para jubilados en octubre.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en octubre 2026

A diferencia de las prestaciones alcanzadas por la movilidad, la Tarjeta Alimentar no aumenta en octubre. Los valores se mantienen sin modificaciones:

Cantidad de hijos Monto Un hijo $72.250 Dos hijos $113.299 Tres hijos o más $149.425

El beneficio también alcanza a titulares de la Asignación por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad; de la Asignación por Embarazo; y a madres de siete hijos o más que cobran una PNC. El pago es automático para quienes cumplen los requisitos y no requiere una inscripción adicional.

Cuándo cobran los jubilados con la mínima en octubre 2026

El calendario de ANSES comienza el jueves 8 de octubre y se organiza según la terminación del DNI. Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son:

DNI terminado en Fecha 0 8 de octubre 1 9 de octubre 2 13 de octubre 3 14 de octubre 4 15 de octubre 5 16 de octubre 6 19 de octubre 7 20 de octubre 8 21 de octubre 9 22 de octubre

Cuánto cobran los jubilados.

Jubilados que superan la mínima: fechas de pago en octubre 2026

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma comienza el 23 de octubre:

DNI terminado en Fecha 0 y 1 23 de octubre 2 y 3 26 de octubre 4 y 5 27 de octubre 6 y 7 28 de octubre 8 y 9 29 de octubre

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en octubre 2026

Las PNC se acreditarán durante la primera parte del calendario:

DNI terminado en Fecha 0 y 1 8 de octubre 2 y 3 9 de octubre 4 y 5 13 de octubre 6 y 7 14 de octubre 8 y 9 15 de octubre

AUH y SUAF: calendario de pagos de octubre 2026