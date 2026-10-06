ANSES: quiénes cobran bonos y aumentos en octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica en octubre de 2026 un aumento del 1,66% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la fórmula de movilidad vinculada al IPC de agosto. A la actualización se suma un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin cambios.
Con la nueva escala, la jubilación mínima queda en $435.748,51 y, para quienes reciben el bono completo, el ingreso total asciende a $505.748,51.
ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en octubre
El refuerzo extraordinario se mantiene en $70.000 para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. También alcanza a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC).
Quienes cobran más que la jubilación mínima, pero menos de $505.748,51, reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Los beneficiarios cuyos haberes superan ese límite no acceden al refuerzo. Así quedan los principales ingresos de octubre:
|Prestación
|Haber actualizado
|Bono
|Total
|Jubilación mínima
|$435.748,51
|$70.000
|$505.748,51
|PUAM
|$348.598,81
|$70.000
|$418.598,81
|PNC por Invalidez y Vejez
|$305.023,96
|$70.000
|$375.023,96
Qué prestaciones de ANSES aumentan 1,66% en octubre
La actualización por movilidad alcanza tanto a los haberes previsionales como a las asignaciones que paga ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $156.588, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad se ubica en $509.863.
Para los trabajadores registrados comprendidos en el primer rango de ingresos familiares, la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF queda en $78.304.
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en octubre 2026
A diferencia de las prestaciones alcanzadas por la movilidad, la Tarjeta Alimentar no aumenta en octubre. Los valores se mantienen sin modificaciones:
|Cantidad de hijos
|Monto
|Un hijo
|$72.250
|Dos hijos
|$113.299
|Tres hijos o más
|$149.425
El beneficio también alcanza a titulares de la Asignación por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad; de la Asignación por Embarazo; y a madres de siete hijos o más que cobran una PNC. El pago es automático para quienes cumplen los requisitos y no requiere una inscripción adicional.
Cuándo cobran los jubilados con la mínima en octubre 2026
El calendario de ANSES comienza el jueves 8 de octubre y se organiza según la terminación del DNI. Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son:
|DNI terminado en
|Fecha
|0
|8 de octubre
|1
|9 de octubre
|2
|13 de octubre
|3
|14 de octubre
|4
|15 de octubre
|5
|16 de octubre
|6
|19 de octubre
|7
|20 de octubre
|8
|21 de octubre
|9
|22 de octubre
Cuánto cobran los jubilados.
Jubilados que superan la mínima: fechas de pago en octubre 2026
Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma comienza el 23 de octubre:
|DNI terminado en
|Fecha
|0 y 1
|23 de octubre
|2 y 3
|26 de octubre
|4 y 5
|27 de octubre
|6 y 7
|28 de octubre
|8 y 9
|29 de octubre
Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en octubre 2026
Las PNC se acreditarán durante la primera parte del calendario:
|DNI terminado en
|Fecha
|0 y 1
|8 de octubre
|2 y 3
|9 de octubre
|4 y 5
|13 de octubre
|6 y 7
|14 de octubre
|8 y 9
|15 de octubre
AUH y SUAF: calendario de pagos de octubre 2026
- Los titulares de AUH y SUAF también comienzan a cobrar el 8 de octubre. Los DNI terminados en 0 cobran ese día y los terminados en 1, el 9.
- El cronograma continúa el 13 de octubre para los documentos terminados en 2 y avanza una terminación por jornada hasta finalizar el 22 de octubre con los DNI terminados en 9.
- De esta manera, octubre combina dos cambios centrales para los beneficiarios de ANSES: el aumento del 1,66% por movilidad para las prestaciones alcanzadas y la continuidad del bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.