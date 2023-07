"La inflación no es una cuestión técnica, es un fenómeno político", afirmó Boudou

El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, sostuvo hoy que "la inflación no es una cuestión técnica, es un fenómeno político", y advirtió que la política monetaria que busca imponer el Fondo Monetario Internacional (FMI) pretende generar "pérdida de soberanía y como consecuencia también es inflacionaria".

Su exposición fue en el marco de un debate sobre los Mitos de Inflación en Argentina de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) donde también participaron la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi y el economista Sergio Chouza.

"Nosotros nunca dejamos de ir al Fondo Monetario, pero a decir lo que teníamos que decir, no a preguntar cuál iba a ser la política que nos iban a imponer, porque esa pérdida de soberanía también es inflacionaria", expresó Boudou.

Asimismo, recordó que la inflación principalmente es un fenómeno político de la puja distributiva cuando enfatizó que "la inflación no es una cuestión técnica, es un fenómeno político".

"Cuando hay un gobierno que entiende que hay una puja distributiva y se pone del lado de las trabajadoras, de los trabajadores, de las jubiladas, de los jubilados, bueno, hay un régimen de inflación bajo con mejora de los salarios respecto de la inflación. Esto sucedió durante 12 años y medio. No es un mito ni un cuento. Lo vivimos en la Argentina", explicó Boudou.

A su turno, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, reflexionó que "uno de los principales problemas que genera la inflación es la falta de planificación, la imposibilidad de la planificación".

En ese contexto, dijo que una de las razones en la restricción a la planificación en el largo plazo es debido a la inflación.

Para finalizar, puntualizó que la inflación genera falta de previsibilidad y reduce la tasa de inversión del sector público "no solamente no hay mayor oferta de infraestructura para incorporar a las provincias a la matriz productiva y eso a la vez no nos permite agrandar el espacio fiscal de dónde sacar impuestos, sino que además muchas veces lo que pasa es que se rompe la infraestructura que tenemos, entonces se va achicando esa matriz productiva y es lo que pasó en muchas provincias".

Defina Rossi, sostuvo que la recuperación de la soberanía monetaria es muy importante y que la única solución a la problemática de la inflación es el crecimiento y la producción de la economía argentina.

Por su parte, el economista Sergio Chouza, dijo que no siempre la inflación determina un empeoramiento de la distribución del ingreso que eso siempre depende de la voluntad y la decisión política.

"No hay soluciones mágicas de la inflación, los que vienen tienen que ordenar los mercados que están distorsionados y el cambiario requiere de un reordenamiento más integral", concluyó Chouza.

Con información de Télam