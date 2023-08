Las empresas alimenticias se quejan de acuerdos que ni siquiera cumplen y piden salarios más bajos

Con márgenes de ganancia por las nubes, también critican las negociaciones que mantienen los trabajadores para subir sus salarios. El incumplimiento de Precios Justos al primer semestre superó el 50%.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) se expresó en contra de los acuerdos de precios que anunció el Gobierno la semana pasada al afirmar que no son posibles ni viables. Tomaron esa posición, pese a que hasta ahora nunca cumplieron lo pactado, de acuerdo a relevamientos del sector privado. Con márgenes de ganancia por las nubes, también se quejan de las negociaciones que mantienen los trabajadores para subir sus salarios.

En representación de los 34 sectores que la componen y del entramado de 14.500 empresas, la cámara que conduce Daniel Funes de Rioja entiende que "la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio Interior no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial". Según los empresarios, a pesar de que la industria de alimentos y bebidas "ha demostrado siempre un firme compromiso al participar en distintos programas de gobierno y acuerdos voluntarios, tales como Precios Cuidados y ahora Precios Justos, la renovación del Programa bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio no es viable".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Se quejan y no cumplen

Un estudio del Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno reveló que el incumplimiento del programa Precios Justos por parte de las principales marcas alimenticias fue del 53,68% durante julio. El relevamiento hecho en supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) develó que en algunos casos las infracciones llegan al 80%.

Desde el inicio del relevamiento detectaron que el mayor incumplimiento en el programa es la faltante de stock de los productos. En algunos casos llega al 80% y algunas empresas lo superan. Durante julio, se detectó un aumento en el incumplimiento. ¿Cómo incumplen las empresas el acuerdo de precios? Por falta de stock un 45%, mientras que el 4% no cumple el precio y el 5% no cumple cartelería.

Qué grandes empresas incumplen

AGD : 86,27%

: Papelera Samseng: 80,39%

Molinos Río de La Plata : 71,63%

: Adecoagro: 67,97%

Productos de Agua SA: 65,69%

Unilever : 65,20%

: HREÑUK SA: 60,13%

Danone : 58,17%

: 58,17% La Española SA: 51,63%

Molinos Cañuelas: 50,98%

Arcor: 47,55%

Coca Cola: 37,91%

Morixe: 37,25%

La Serenísima: 28,32%

La Cachuera S.A: 25,49%

No conformes con no cumplir, también especulan. Tanto en enero y abril, cuando el dólar blue creció considerablemente, producto de sucesivas corridas cambiarias, se observaron al mes siguiente (febrero y mayo) un salto en el nivel de incumplimiento por parte de las empresas.

"En febrero, donde se dio esta dinámica, las empresas consiguieron un aumento del 9%, más allá del 3,2% estipulado. Durante julio hubo una corrida cambiaria en el mercado negro, que llevo el dólar ilegal de $ 492 a $ 550, según nuestro relevamiento a medida que la el valor del blue aumentaba y se consolidaba, también lo hacía el incumplimiento de las empresas", consignó el informe. Curiosamente, lo mismo sucedió la semana posterior a las PASO, con aumentos superiores a la devaluación del 20% anunciada.

Sube la inflación y suben las ganancias

Sólo en las últimas tres semanas, "los principales costos de producción han aumentado en promedio entre un 15% y 30%, frente al 5% de incremento de precios propuesto", añadió el documento de la Copal. La organización también se quejó de los aumentos de salarios al quejarse que "se proyectan paritarias por encima del 140%". Los informes internos de las compañías no parecen explicar una situación asfixiante.

Los últimos balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores indican que Arcor ganó $ 11.622 millones en el primer trimestre del año. A Molinos Río de la Plata, empresa en manos de la familia Pérez Companc, tampoco le fuemal. Obtuvo ganancias por $ 2.901 millones en los primeros tres meses del año.

Otro ejemplo es el de Ledesma, una de las empresas más importantes en el sector de producción y comercialización de azúcar. La empresa de la familia de Blaquier ganó $ 6.211 millones entre junio de 2022 y febrero de este año.