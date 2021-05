Tras la reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ntre el presidente Alberto Fernández aseguró que "la vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible" pero que no le signifique un doble esfuerzo del que ya está haciendo el país. Además, destacó que fue un encuentro "constructivo" y confió en que se llegará a un buen acuerdo.

La reunión se llevó a cabo en Roma, en el marco de la gira europea que realiza el mandatario, y enfatizó que la titular del organismo tuvo una actitud "muy constructiva y franca" a la hora de dialogar sobre la situación de deuda que tiene el país que dejó la administración del ex presidente Mauricio Macri.



"La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero no cualquier acuerdo. Ahora se reúne Martín (Guzmán) con los equipos técnicos", indicó Fernández en diálogo con la prensa y manifestó que es "optimista" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en el corto plazo para la renegociación de la deuda, pero "no a cualquier precio".

El primer encuentro presencial entre Fernández y Georgieva se prolongó durante una hora y media en el hotel Sofitel, donde se hospeda el mandatario, en el marco de la cuarta y última escala de su gira europea, que lo llevó esta semana a Portugal, España, Francia e Italia.



Asimismo, el Presidente relató sobre su conversación con Georgieva: "Le conté mi charla con los líderes europeos y vamos a ver cómo seguimos. Le planteé nuestra mirada sobre los cargos extras y sobre los plazos". Además, expresó que la titular del FMI "se ve muy comprensiva de lo que le pasa a la Argentina" y subrayó que hablaron "con mucha franqueza".



"Expresamos nuestras voluntades de resolver el problema de la deuda argentina pero encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino que la está pasando muy mal entre la pandemia y la economía que heredamos, que le cuesta ordenarse", completó.



Minutos antes, al salir del Hotel Sofitel y en un breve contacto con la prensa, Georgieva señaló: "Fue gratificante conocer al Presidente finalmente en persona. Fue una reunión muy constructiva. Discutimos la situación en la Argentina y lo que pasa en la región. Nuestros equipos continuarán trabajando para arribar a un programa".



El encuentro comenzó puntualmente a las 9 hora de Italia (4 de la Argentina), en el hotel Sofitel de la capital romana y finalizó minutos después de las 10:30 de Roma (5:30 de la Argentina).



"Por fin nos vemos", fueron las primeras palabras que Georgieva dirigió al mandatario argentino al comenzar la reunión, que tuvo como principal objetivo abordar temas relacionados con la renegociación de los plazos para el pago de la deuda que la Argentina mantiene con ese organismo y que fueron tomados por la anterior gestión, de Mauricio Macri.



Paralelamente, en otro salón, se reunieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, con la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack. Apenas iniciada la reunión, Presidencia difundió una foto oficial de ambos, con tapabocas, parados delante de una bandera argentina.