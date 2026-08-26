Alarma en los barrios populares: el 74% de los hogares no logra cubrir sus gastos mínimos

La crisis económica golpea con fuerza en los barrios populares. Según un adelanto correspondiente al 25% de la Encuesta Nacional sobre "La realidad social en las periferias", realizada en agosto de 2026 por el Instituto Periferias, la falta de ingresos suficientes se consolidó como el principal factor de vulnerabilidad en el territorio.

El estudio reveló que en el 74,4% de los hogares encuestados los recursos mensuales resultan insuficientes para afrontar los gastos mínimos necesarios, mientras que apenas un escaso 11,1% logra cubrir sus obligaciones básicas.

Esta falta de recursos se traduce de manera directa en una severa emergencia alimentaria. Prácticamente siete de cada diez habitantes de estos barrios populares (68,3%) reportaron que en su hogar "no pudo comer alimentos saludables y nutritivos". Aún más grave, el 49,2% de los consultados confesó que atravesó alguna situación extrema en la que directamente "se quedó sin alimentos".

Deudas para subsistir y comer

Ante la imposibilidad de hacer frente a las necesidades diarias con el presupuesto familiar, las estrategias de supervivencia empujaron a las familias a una alarmante espiral de pasivos. El 42,3% de los hogares se vio obligado a "pedir dinero prestado o endeudarse para comprar comida". En términos generales, el 59,8% de la población encuestada arrastra algún tipo de deuda financiera actualmente.

Para financiarse, la herramienta más recurrente es la tarjeta de crédito (37,8%), seguida por los préstamos de familiares o amigos (28,7%), las deudas con particulares (23,6%), los préstamos solicitados a través de aplicaciones móviles (23,3%) y las deudas por servicios básicos (16,7%).

Esta asfixia material tiene un correlato directo en el bienestar emocional de los vecinos. El 52,3% de los encuestados manifestó haber sentido "ansiedad o tristeza por la economía" de forma frecuente o siempre durante el último mes.

Este cuadro se inscribe en un contexto de altísima inestabilidad laboral: el 44,1% de los hogares sufrió la pérdida de su empleo principal en el último año, afectando de manera directa al encuestado (21,1%) o a un familiar conviviente (23,0%). Por todo esto, al ser consultados sobre cuál es el principal problema del país, el 57,5% concentró sus respuestas en el hambre (32,2%) y la pobreza (25,3%), ubicándolos muy por encima de otras problemáticas como el aumento de precios o inflación (13,9%) y la inseguridad (8,1%).