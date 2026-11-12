Aguinaldo para jubilados de ANSES en diciembre 2026: monto y cuándo se cobra

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo. El pago se realizará junto con los haberes previsionales del último mes del año, que tendrán una nueva actualización por inflación.

{{{htmlAmp}}}

Aunque el organismo todavía no confirmó las fechas oficiales de cobro, se espera que el cronograma se distribuya durante diciembre según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), como ocurre habitualmente con las prestaciones previsionales. El monto del aguinaldo dependerá del haber de cada beneficiario y del aumento que se aplique en diciembre. Para conocer los valores definitivos, será necesario esperar la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre por parte del INDEC.

Aguinaldo de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en diciembre 2026

El medio aguinaldo equivale al 50% del mayor haber mensual computable del semestre. Por lo tanto, su importe varía según la jubilación o pensión que perciba cada beneficiario. En diciembre, los haberes previsionales recibirán un nuevo aumento de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes. El mecanismo fue implementado mediante el Decreto 274/2024 y establece actualizaciones mensuales para las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

En noviembre, los haberes recibieron un incremento del 1,93%, correspondiente a la inflación de septiembre. Para diciembre, el porcentaje se determinará a partir del IPC de octubre, por lo que todavía no es posible establecer el monto definitivo del aguinaldo con los datos de la nota de referencia.

Aguinaldo en diciembre cuánto cobro

Cuánto cobrarán los jubilados con la mínima y la máxima

Los montos de diciembre dependerán de la actualización previsional que se conozca durante noviembre. Como referencia, en noviembre la jubilación mínima se ubica en torno a los $444.000, mientras que el bono extraordinario para los beneficiarios de menores ingresos alcanza hasta $70.000.

Si el refuerzo continúa vigente durante diciembre, se sumará al haber mensual de quienes cumplan con las condiciones establecidas. Sin embargo, el bono de $70.000 no se incluye en la base de cálculo del aguinaldo, por lo que el SAC se determina sobre el haber previsional correspondiente.

Los jubilados que perciben ingresos superiores al mínimo pueden recibir un bono proporcional, dependiendo de su haber y de los límites establecidos para el refuerzo. Por su parte, quienes cobran la jubilación máxima también percibirán el medio aguinaldo, aunque no les corresponde el bono destinado a los beneficiarios de menores ingresos.

Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES en diciembre 2026

La ANSES todavía no difundió el calendario oficial de pagos correspondiente a diciembre. Sin embargo, tomando como antecedente el cronograma del año pasado, cuando las liquidaciones del aguinaldo se realizaron entre el 9 y el 16 de diciembre, se espera que los pagos comiencen durante la segunda semana del mes.

De mantenerse una distribución similar, las acreditaciones podrían realizarse entre el miércoles 9 y el miércoles 16 de diciembre.

Estas fechas son estimativas y no constituyen un calendario confirmado por ANSES. El martes 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha que también deberá contemplarse en la organización del cronograma bancario.

Los jubilados y pensionados recibirán el aguinaldo junto con su haber mensual, según la terminación del DNI.

Aguinaldo en noviembre 2026

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados y pensionados

El Sueldo Anual Complementario se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. Para determinar el monto correspondiente al segundo semestre, se toma el 50% del mayor haber mensual computable entre julio y diciembre. Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber de $500.000 y ese importe resulta ser el más alto del semestre, le corresponde un medio aguinaldo de $250.000. En ese cálculo no se incorpora el bono extraordinario de $70.000, ya que se trata de un refuerzo adicional al haber previsional.

De esta manera, el importe final que reciba cada jubilado en diciembre estará compuesto por el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo y, cuando corresponda, el bono extraordinario.

Qué prestaciones de ANSES cobran aguinaldo en diciembre

El pago del Sueldo Anual Complementario corresponde a los jubilados y pensionados alcanzados por el régimen previsional. En cambio, otras prestaciones que administra la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF, reciben actualizaciones mensuales, pero no cuentan con el pago del medio aguinaldo.

Por lo tanto, la liquidación extraordinaria de diciembre no alcanza a todos los beneficiarios del organismo.