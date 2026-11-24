Las empleadas domésticas cobrarán en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. Este ingreso adicional constituye un derecho laboral para las trabajadoras de casas particulares, independientemente de la cantidad de horas que trabajen o de la modalidad de contratación.

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El pago se produce luego de que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) estableciera una actualización salarial del 1,6% para los haberes de octubre, que se perciben en noviembre.

Además, se dispuso la incorporación a los salarios básicos del último 25% de la suma no remunerativa otorgada en agosto, lo que puede incidir en el cálculo del aguinaldo.

Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas en diciembre 2026

El Sueldo Anual Complementario se abona en dos cuotas durante el año: una en junio y otra en diciembre. Para determinar el importe de la segunda cuota, se debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre de 2026.

En el caso de las trabajadoras que no hayan prestado servicios durante los seis meses completos, el empleador deberá liquidar el aguinaldo de manera proporcional al tiempo trabajado. El derecho también alcanza a quienes cobran por hora o trabajan únicamente algunos días de la semana. Para calcular el importe correspondiente, se deben considerar los ingresos remunerativos, incluidos los adicionales por antigüedad y zona desfavorable, cuando corresponda.

Salarios con aumento en diciembre

Cuánto cobran de aguinaldo las empleadas domésticas en diciembre 2026

Con la última actualización salarial, los valores mínimos de la quinta categoría, correspondiente al personal de tareas generales, son los siguientes:

Por hora con retiro: $4.174,62.

Por hora sin retiro: $4.451,49.

Por mes con retiro: $512.142,96.

Por mes sin retiro: $562.837,52.

Si estos salarios mensuales fueran los más elevados del segundo semestre, los importes de referencia del medio aguinaldo serían:

Personal de tareas generales con retiro: $256.071,48.

Personal de tareas generales sin retiro: $281.418,76.

Estos montos son estimativos, ya que la liquidación definitiva dependerá de la remuneración más alta del semestre, los adicionales correspondientes y las eventuales actualizaciones salariales de diciembre.

Cómo se calcula el aguinaldo si la empleada doméstica trabaja por hora

Las trabajadoras que cobran por hora también tienen derecho a percibir el aguinaldo, aunque no cumplan una jornada completa. En estos casos, se debe identificar el mes en el que la trabajadora obtuvo la mayor remuneración durante el semestre y calcular el 50% de ese importe.

Por ejemplo, si una empleada doméstica percibió $150.000 durante el mes de mayores ingresos del período y trabajó durante todo el semestre, le corresponderá un aguinaldo de $75.000.

Si presta servicios en distintos domicilios, cada empleador deberá abonar el SAC correspondiente a su propia relación laboral.

Personal doméstico: aguinaldo confirmado

Aguinaldo para empleadas domésticas: cómo impacta el adicional por zona desfavorable

El régimen de trabajo en casas particulares contempla un adicional del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría para quienes desempeñan sus tareas en determinadas regiones del país.

Este beneficio alcanza a las trabajadoras que prestan servicios en:

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Este adicional debe contemplarse al determinar la remuneración que se utiliza como base para calcular el aguinaldo.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2026 a las empleadas domésticas

El régimen especial de trabajo en casas particulares, establecido por la Ley 26.844, dispone que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre. Por lo tanto, la fecha de pago puede variar según los días en los que cada trabajadora presta servicios.

Esta disposición debe distinguirse del plazo general establecido por la Ley de Contrato de Trabajo para otros trabajadores del sector privado, cuyo vencimiento es el viernes 18 de diciembre de 2026.

Qué pasa si una empleada doméstica empezó a trabajar durante el semestre

Las trabajadoras que comenzaron una relación laboral después de julio también tienen derecho a recibir el Sueldo Anual Complementario. En estos casos, el importe se determina proporcionalmente al tiempo trabajado durante el segundo semestre.

Por ejemplo, si una empleada trabajó durante tres de los seis meses del período y su mayor remuneración mensual fue de $500.000, le corresponderá un aguinaldo proporcional de $125.000.

El mismo criterio se aplica cuando la relación laboral finaliza antes de diciembre. En ese caso, el SAC proporcional debe incluirse en la liquidación final. El aguinaldo constituye un ingreso adicional al salario habitual y su pago es obligatorio para los empleadores alcanzados por el régimen de trabajo en casas particulares.