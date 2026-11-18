Las empleadas domésticas y niñeras reciben un nuevo aumento salarial en noviembre de 2026, luego de que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableciera una actualización del 1,6% para el sector.

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El incremento modifica los salarios mínimos que deben percibir las trabajadoras, tanto por hora como por mes, según las tareas que desempeñen y si prestan servicios con retiro o sin retiro.

Además, la actualización contempla la incorporación a los salarios básicos del último 25% de una suma no remunerativa que había comenzado a pagarse en agosto.

De esta manera, las empleadas domésticas que realizan tareas generales cobrarán desde $4.174,62 por hora, mientras que las niñeras tendrán una remuneración mínima de $4.451,49 por hora, en ambos casos bajo la modalidad con retiro.

Salarios de empleadas domésticas

Paritarias empleadas domésticas: cuánto aumentan los salarios en noviembre 2026

La actualización salarial de noviembre establece un incremento del 1,6% sobre las remuneraciones del personal comprendido en el régimen de casas particulares. A este ajuste se suma la incorporación del último tramo de la suma no remunerativa prevista en el acuerdo anterior, que pasa a integrar los salarios básicos. El nuevo esquema alcanza a las trabajadoras dedicadas a tareas de limpieza, mantenimiento del hogar, cocina y cuidado de personas, entre otras actividades.

Los importes varían según la categoría laboral y la modalidad de prestación de servicios.

Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora y por mes en noviembre

Las trabajadoras que realizan tareas generales están comprendidas en la quinta categoría del régimen de casas particulares. Esta clasificación incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración de comidas y otras tareas habituales del hogar.

Con el aumento de noviembre, los salarios mínimos quedan establecidos de la siguiente manera:

Modalidad Salario mínimo Por hora con retiro $4.174,62 Por hora sin retiro $4.451,49 Por mes con retiro $512.142,96 Por mes sin retiro $562.837,52

De esta manera, una empleada doméstica con retiro cobrará un mínimo de $4.174,62 por hora, mientras que aquellas que trabajan sin retiro tendrán un valor de $4.451,49. En el caso de las remuneraciones mensuales, los ingresos mínimos se ubican en $512.142,96 y $562.837,52, respectivamente.

Estos valores corresponden a los pisos salariales establecidos para la categoría y pueden incrementarse por los adicionales que correspondan.

Cuánto cobran las niñeras en noviembre de 2026

Las niñeras se encuentran comprendidas en la cuarta categoría del régimen, denominada asistencia y cuidado de personas.

Esta clasificación abarca el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.

Para noviembre de 2026, los salarios mínimos son los siguientes:

Modalidad Salario mínimo Por hora con retiro $4.451,49 Por hora sin retiro $4.923,50 Por mes con retiro $562.837,52 Por mes sin retiro $620.420,85

Así, las niñeras con retiro cobrarán desde $4.451,49 por hora, mientras que quienes trabajan sin retiro tendrán un salario mínimo de $4.923,50. Para las trabajadoras mensualizadas, los ingresos establecidos alcanzan los $562.837,52 con retiro y $620.420,85 sin retiro.

La diferencia responde a las modalidades de contratación contempladas en el régimen laboral.

Salarios confirmados en diciembre

Escala salarial de empleadas domésticas y niñeras en noviembre 2026

Con la actualización del 1,6%, las remuneraciones mínimas de las dos categorías quedan de la siguiente manera:

Categoría Hora con retiro Hora sin retiro Mes con retiro Mes sin retiro Tareas generales $4.174,62 $4.451,49 $512.142,96 $562.837,52 Asistencia y cuidado de personas $4.451,49 $4.923,50 $562.837,52 $620.420,85

Los valores corresponden a los mínimos salariales vigentes para noviembre y deben considerarse según la modalidad de contratación y las tareas efectivamente realizadas. Cuando una trabajadora desempeña funciones correspondientes a más de una categoría, el encuadramiento debe determinarse según la actividad principal que realiza habitualmente.

Empleadas domésticas: quiénes cobran un adicional del 31%

Además de los salarios mínimos establecidos, el régimen de casas particulares contempla un adicional del 31% por zona desfavorable.

Este beneficio corresponde a las trabajadoras que prestan servicios en determinadas regiones del país, donde se aplica una remuneración adicional sobre los valores mínimos de convenio.

Las jurisdicciones alcanzadas son:

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

El adicional se calcula sobre el salario mínimo correspondiente a la categoría y modalidad de contratación. Por lo tanto, las trabajadoras que desempeñen sus tareas en estas jurisdicciones tendrán ingresos superiores a los establecidos en la escala general.