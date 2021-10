Vicentin ofrece pagar su deuda con una quita del 70%

La cerealera presentó lineamientos de una propuesta a entidades financieras, funcionarios judiciales y síndicos, además de un grupo relevante de acreedores.

La cerealera Vicentin, que está en concurso de acreedores, presentó los lineamientos de una propuesta de pago para cancelar su deuda de U$S 1.573 millones. La empresa ofreció una quita del 70%, todo dolarizada.

“La propuesta es bastante dura, pero también lo es para los accionistas que van a perder el control de la compañía”, dijo Estanislao Bougain, director independiente de la empresa en una reunión con la prensa, según consignó La Nación. Bougain y Omar Scarel, presidente de la firma, conversaron con la banca acreedora extranjera (seis bancos tienen acreencias por U$S 530 millones), interventores judiciales, síndicos y una docena de acreedores granarios relevantes.

Vicentin negocia una capitalización con tres firmas que harían perder a los históricos dueños de la firma el control y tendrían que ceder el 90%. Los socios controlantes pondrían U$S 300 millones por año para la operación de la empresa.

Del pasivo total, son U$S 485 millones los que la firma se compromete a pagar a partir de los activos y el movimiento que genera. Sobre ese monto, ofrece destinar U$S 28 millones. Con ese dinero, todos recibirían U$S 20.000. Luego, el saldo de U$S 457 millones, se cancela en 13 cuotas anuales a partir de 2024. Esto último serían unos U$S 35 millones por año de cuotas.

De acuerdo al detalle presentado, el pago de U$S 20.000 apunta a cancelar el total a más de 1100 productores. Como el juez del concurso, Fabián Lorenzini, había verificado en pesos a los acreedores granarios ($ 32.108 millones) y en dólares a los financieros, se intentó dar un aliciente para los productores más chicos.

Vale recordar que la firma, además de deudas con los productores, tiene pasivos con los bancos. Adeuda unos U$S 530 millones a un grupo de seis bancos internacionales y U$S 300 millones al Banco Nación.