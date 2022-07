El campo M ratificó el paro pese a las medidas del Gobierno

El ministro Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, había calificado de "pesimistas" a los dirigentes del agro y destacó el trabajo del Gobierno para atender las demandas.

A pesar de las medidas para satisfacer las demandas del sector por parte del Gobierno, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, ratificó el cese de comercialización de granos y hacienda de este miércoles y aseguró que se trata de una protesta contra el "mensaje que llega del Gobierno". Previamente, el ministro Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, había calificado de "pesimistas" a los dirigentes del agro.

"Mañana no vamos a comercializar en el sector agropecuario y nos vamos a manifestar en distintos puntos del interior del país para dar a conocer a la opinión pública la real situación del campo, en contraposición del mensaje que llega del Gobierno, que es totalmente diferente", enfatizó el dirigente en diálogo con Radio Rivadavia. La medida es impulsada por las entidades que conforman la Mesa de Enlace: CRA, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Se tratará de una jornada de protesta que consistirá en concentraciones en las provincias, a la vera de las rutas, sin piquetes.ç

En ese sentido, Chemes hizo referencia al abastecimiento de gasoil. Precisó que en algunos puntos del interior empezó a incrementarse el volumen de venta, pero aclaró que "todavía falta" para que se normalice el suministro. Además, soslayó que el precio de ese combustible "depende de la marca y del lugar, porque donde la demanda es fuerte el valor se incrementa y puede llegar hasta los $300. Es un mercado muy irregular y muy desprolijo".

Cruce contra la Mesa de Enlace

El extitular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi expresó su desacuerdo con la jornada de protesta y cese de comercialización de granos y hacienda convocada para mañana por la Mesa de Enlace; y consideró que la misma "tiene más que ver con la oposición política que con reclamos que el campo pide al Gobierno para mejorar sus condiciones".

"No está claro qué piden. Es una protesta que tiene más que ver con la oposición política que con reclamos que el campo le pide al Gobierno para mejorar sus condiciones", aseveró Buzzi esta mañana en diálogo con FM La Patriada y cuestionó que, antes del anuncio del paro, los dirigentes rurales no se hayan reunido con los funcionarios del Gobierno.

Para el exdirigente, no se trata de una casualidad que la Sociedad Rural (SRA) "haga la protesta esta semana y la semana que viene abra la exposición en Palermo", ya que le permitirá llegar a esta última "con una posición de fortaleza".

La respuesta de Julián Domínguez

A raíz del anuncio de protestas, Domínguez afirmó que los dirigentes del sector “son muy pesimistas” y deben tener una “visión que exprese el estado de ánimo de lo que transmiten los productores”. En diálogo con La Nación, disparó contra los representantes del agro: “Me rompí el alma para que no falte fertilizante ni combustible. Decidieron parar y yo no me voy a meter en las motivaciones". De cara a la nueva campaña, señaló que con los fertilizantes y fitosanitarios “la siembra está garantizada”.

“Para el trigo dijimos que lo íbamos a resolver y lo resolvimos”, sostuvo el titular de la cartera agrícola. El viernes pasado, en una visita a Tucumán, Domínguez enfatizó: “Durante 2022 se está registrando el segundo récord histórico en materia de importaciones de fertilizantes”.

Según el ministerio, en el período enero-mayo ya se importaron 900.000 toneladas, “una cifra semejante a lo registrado en 2021 que es el récord histórico y un 19,5% más, si se lo compara con el año 2019 cuando se importaron 753.262 toneladas de fertilizantes”.

Por último, respecto al gasoil, reconoció que hay problemas en la logística, pero que “en el país no va a faltar gasoil para la siembra y para la cosecha”.