El titular de la AFIP denunció que recibió amenazas de muerte

Carlos Castagneto presentó una denuncia, luego de haber recibido una serie de mensajes en Twitter que apuntaban contra su vida y la de su familia.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, presentó una denuncia policial luego de haber recibido una serie de amenazas a través de las redes sociales. Allí, además de ser intimidado junto a su familia con actos de violencia, se incluyó información sobre el lugar donde veranea desde hace 30 años.

Los mensajes fueron publicados desde distintas cuentas de la red social Twitter, que se hicieron eco y reprodujeron un mensaje de un usuario que, aseguró, vacacionaba en el mismo lugar que Castagneto y su familia, y que tenía "ganas de hacerle una maldad".

El mensaje en cuestión se publicó el 28 de enero pasado, en el que la usuaria @embroshco (embroschca ANTI K.) escribió: "Carlos castagneto (AFIP) alquila carpa en el mismo balneario q yo. Apolo, en mardel.. El y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de q no los putean, xq la gente no lo tiene bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad...." (sic).

El posteo ya lleva 13,3 mil reproducciones y más de 160 comentarios en los que se pueden leer toda clase de incitaciones a la violencia, insultos, alusiones ofensivas contra la familia de Castagneto y amenazas de muerte, como la que escribió citando al tuit original el usuario @jjfinsua_juanjo, que pide "agarrar una ametralladora". La denuncia fue presentada por el titular de la AFIP ante la división Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que le tomó declaración y ya interviene en la investigación.

Estas amenazas se dan en el marco de una escalada de la violencia política que tuvo como pico máximo el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por ese episodio sumado a otras amenazantes expresiones es investigada la banda de ultraderecha Revolución Federal, comandada por Jonathan Morel. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había presentado una denuncia con material sobre manifestaciones realizadas en Twitter por miembros de este grupo que incluyeron amenazas e incitaciones a cometer delitos y que, según se desprende del escrito, podrían vincularse con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner.

En otra causa, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso que el próximo 27 de febrero se realice el peritaje sobre las cuentas de Google y de Google Drive de Morel. La medida fue dispuesta en el marco de la investigación sobre las actividades que organizó el grupo sospechado de estar detrás del intento de magnicidio de la vicepresidenta.

Con información de Télam