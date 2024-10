Cómo funciona ARCA, el nuevo organismo que reemplaza a la AFIP

Qué características tendrá la nueva AFIP.

ARCA (Administración de Recursos y Control de Aportes) reemplazará a la AFIP. Tras el anuncio oficial del Gobierno el lunes 21 de octubre, se espera que se haga oficial la medida y fue implementado como parte de las reformas fiscales y administrativas que lleva adelante para lograr una eficiencia en el sector público y reducir el déficit fiscal.

"La creación de ARCA tiene como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el control aduanero, eliminando los privilegios del pasado y optimizando la gestión pública", sostuvo el Gobierno.

ARCA estará integrada por dos áreas clave:

La Dirección General Impositiva (DGI).

La Dirección General de Aduanas (DGA).

Cómo será la nueva AFIP.

Manuel Adorni, el vocero presidencial, ratificó que la "dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi, quien liderará este proceso junto a Andrés Gerardo Vázquez, quien asumirá como titular de la DGI, y José Andrés Velis, nuevo titular de la DGA. Vázquez, Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, cuenta con más de 30 años de experiencia en la Dirección General Impositiva. Por su parte, Velis tiene una amplia trayectoria en la Dirección General de Aduanas y ha sido responsable del desarrollo de sistemas informáticos clave como el sistema Malvina.

Asimismo, se procederá a la desvinculación de 3.155 agentes que ingresaron de manera irregular a la AFIP y se eliminará la Cuenta de Jerarquización para los altos cargos, reduciendo el salario de la titular del ente. Lo mismo ocurrirá con los salarios de los Directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Trabajadores de la AFIP advirtieron: "Esto es una persecución política"

El secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (Aefip), Pablo Flores, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de cerrar la AFIP y crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), medida que dejará más de 3.000 trabajadores despedidos.

"Vamos a empezar un plan de lucha porque esto es una persecución política", dijo Flores en diálogo con El Destape 1070 y continuó: "Le pedimos una entrevista a Florencia Misrahi (titular de la nueva dependencia) para saber los alcances de la noticia. No nos dio mayores detalles porque recién dieron los anuncios y el problema de fondo son los 3.500 despidos y la puesta en disponibilidad de los trabajadores".

El anuncio del Gobierno de la eliminación de AFIP.

El secretario general de Aefip explicó: "La implementación de todo esto va a salir por decreto. Esto es un ciclo repetido, como en todo gobierno de derecha va a haber un relajamiento de los controles". "No hay dimensión real de lo que implica cambiar la estructura de un organismo tan técnico como la AFIP. Cambiar el nombre sí es fácil. Veremos de qué se trata porque no tenemos detalles", explicó Flores. "El Gobierno no mide la magnitud de lo que hace y está provocando que baje la recaudación. Ellos anuncian que deja de existir la AFIP, pero cambia de nombre y lo hacen para que la gente los aplauda", agregó.

Además, el dirigente gremial explicó: "Vamos a estar en estado de alerta general y haremos movilización a medida que vayamos conociendo las medidas, pero lo más importante son los 3.500 trabajadores. Hoy la AFIP tiene menos trabajadores que cuando asumió Alberto Fernández".