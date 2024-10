Trabajadores de la AFIP advirtieron: "Esto es una persecución política"

El secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (Aefip), Pablo Flores, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de cerrar la AFIP y crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), medida que dejará más de 3.000 trabajadores despedidos.

"Vamos a empezar un plan de lucha porque esto es una persecución política", dijo Flores en diálogo con El Destape 1070 y continuó: "Le pedimos una entrevista a Florencia Misrahi (titular de la nueva dependencia) para saber los alcances de la noticia. No nos dio mayores detalles porque recién dieron los anuncios y el problema de fondo son los 3.500 despidos y la puesta en disponibilidad de los trabajadores".

El secretario general de Aefip explicó: "La implementación de todo esto va a salir por decreto. Esto es un ciclo repetido, como en todo gobierno de derecha va a haber un relajamiento de los controles". "No hay dimensión real de lo que implica cambiar la estructura de un organismo tan técnico como la AFIP. Cambiar el nombre sí es fácil. Veremos de qué se trata porque no tenemos detalles", explicó Flores. "El Gobierno no mide la magnitud de lo que hace y está provocando que baje la recaudación. Ellos anuncian que deja de existir la AFIP, pero cambia de nombre y lo hacen para que la gente los aplauda", agregó.

Además, el dirigente gremial explicó: "Vamos a estar en estado de alerta general y haremos movilización a medida que vayamos conociendo las medidas, pero lo más importante son los 3.500 trabajadores. Hoy la AFIP tiene menos trabajadores que cuando asumió Alberto Fernández".

El Gobierno anunció que los diarios y revistas comenzarán a pagar IVA

El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, anunció que los diarios y revistas comenzarán a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). "Se eliminarán las exenciones del IVA de la ley del impuesto a los diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como también las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea", dijo Adorni en la conferencia de prensa.

"Con esta modificación, los sujetos que realicen las actividades referidas pasarán a tributar el IVA sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos. Esta medida se entiende va a aumentar la recaudación en 264.000 millones de pesos", agregó el vocero en la conferencia de prensa que da regularmente en Casa Rosada.