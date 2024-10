Chau AFIP: el Gobierno aclaró qué pasará con las deudas de los contribuyentes

El Gobierno anunció, el último lunes, la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El hecho puso en alerta a los trabajadores del ahora ex organismo, que advirtieron sobre la "confusión" que genera la medida entre los contribuyentes, algunos de los cuáles podrían decidir dejar de pagar sus deudas. Ahora, desde el propio ente recaudador salieron a aclarar qué pasará en este tipo de situaciones de morosidad.

El lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el reemplazo de la AFIP por el ARCA. El funcionario detalló que habrá miles de despidos por medio de la reducción de la planta y aclaró que Florencia Misrahi continuará a cargo de la nueva dependencia.

"La Oficina del Presidente informa que, en el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes, procederá a disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática", confirmó el comunicado oficial. Esta medida "reducirá en un 45% las autoridades superiores y en un 31% los niveles inferiores, lo que representa una eliminación del 34% de la estructura actual, generando un ahorro anual de 6.400 millones de pesos", añadió el documento.

A su vez, el nuevo ARCA contendrá a la Dirección General Impositiva (DGI), a cargo de Andrés Gerardo Vázquez, y a la Dirección General de Aduanas (DGA), a cargo de José Andrés Velis. Toda la estructura estará bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La respuesta de AFIP sobre las deudas ante la advertencia de los gremios

Ante este panorama, la secretaria general de la Unión del Personal Superior de la AFIP Seccional Buenos Aires (Upsafip), Mariana De Alva, aseguró este martes que el anuncio de disolución de la AFIP es "un show" que genera "muchísima confusión" y lo ejemplificó con que en redes sociales hay quienes plantean que con esta decisión no pagarán "sus deudas" con el ente recaudador.

"En las redes sociales decían que 'bueno entonces no pago la deuda que tengo con AFIP'. Creo que la confusión está inducida", dijo De Alva en declaraciones a Radio Rivadavia. La representante de los trabajadores del organismo expresó su "zozobra y preocupación" por la medida anunciada ayer por Adorni y remarcó que provoca una "expectativa" sin siquiera conocerse sus detalles.

En respuesta, desde la propia AFIP, que todavía existe formalmente dado que el anuncio de Adorni no fue acompañado de ninguna medida en el Boletín Oficial, aclararon a El Destape qué ocurrirá. "No cambia nada por ahora. No hay ninguna norma que lo avale", contestaron ante la consulta sobre qué ocurrirá con las deudas de los contribuyentes. De este modo, cualquier moroso deberá cancelar, bajo la nueva ARCA, los compromisos con el Estado que ya tenía bajo la administración de la AFIP.