Advierten que la suba del riesgo país ya impacta en el financiamiento de las empresas

Aunque el incremento del riesgo país hasta los 830 puntos básicos no se reflejó de manera directa en la cotización del dólar, sus consecuencias ya se observan en el financiamiento de las empresas, la capacidad de sumar reservas y el ritmo de recuperación de la actividad económica, de acuerdo con un estudio del Banco Provincia.

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Durante los últimos meses, el indicador de riesgo argentino registró un marcado incremento: desde los 410 puntos básicos de la primera semana de julio llegó a 830 hacia mediados de noviembre, luego de haber tocado picos de 950 a principios de este mes.

Según explicó el documento, el encarecimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, combinado con el deterioro de los títulos argentinos, provocó que la tasa de interés de la deuda nacional aumentara desde el 9% a mitad de año hasta el 13,5% en noviembre. Esta evolución dejó al Gobierno sin la posibilidad de recurrir al mercado internacional para obtener financiamiento.

Sin embargo, el comportamiento cambiario fue distinto al registrado en anteriores períodos de inestabilidad financiera. Entre julio y octubre, la cotización del dólar avanzó apenas un 3,5%, mientras que los precios acumularon un incremento superior al 8%, una combinación que derivó en una apreciación del 2,5% del tipo de cambio real multilateral.

El impacto de la suba del riesgo país en el financiamiento de las empresas

El Banco Provincia señaló que, pese a la ausencia de una reacción significativa del dólar, el aumento del riesgo país ya tiene repercusiones concretas sobre la actividad económica. Como ejemplo, mencionó la fuerte desaceleración en la adquisición de divisas por parte del Banco Central (BCRA), cuyo promedio mensual pasó de US$1.900 millones durante la primera mitad del año a US$880 millones en el período agosto-octubre.

La principal consecuencia se manifestó en el financiamiento empresarial, debido a que el mayor costo de la deuda pública restringió el acceso al crédito del sector privado. En concreto, el volumen conjunto de obligaciones negociables y préstamos bancarios denominados en dólares se redujo un 20%, desde un promedio mensual de US$2.700 millones entre enero y julio hasta US$2.100 millones entre agosto y octubre. Al dejar fuera del cálculo a YPF, la disminución alcanza el 35%, con una baja de US$2.600 millones a US$1.600 millones mensuales.

En relación con este fenómeno, el Banco Provincia subrayó el vínculo directo entre las condiciones de financiamiento y el desempeño de la actividad productiva. En ese sentido, advirtió que “las obligaciones negociables y los préstamos en dólares conectan las variables financieras con la economía real, ya que más crédito para empresas hoy implica más inversión mañana”.

Frente al encarecimiento del crédito en moneda nacional, el Tesoro redujo del 115% al 105% el porcentaje de renovación de sus vencimientos de deuda en pesos, una decisión que permitió retirar menos liquidez del mercado con el propósito de “dejar más pesos en la calle”. No obstante, esta estrategia enfrenta una contradicción: al mismo tiempo, resulta necesario mantener tasas atractivas en pesos para evitar que los fondos se vuelquen hacia la compra de dólares.

Por último, el Banco Provincia señaló que el 9 de enero será una fecha decisiva para evaluar este panorama financiero, dado que ese día el Tesoro tendrá que cumplir con vencimientos de capital e intereses por US$4.300 millones de los títulos Bonares y Globales.