Acuerdo con el FMI: se disparan bonos y acciones argentinas tras el anuncio

Los mercados reaccionaban al alza en la apertura de la actividad oficial en la plaza porteña, con fuertes subas en los bonos soberanos argentinos.

Los mercados reaccionaban al alza en la apertura de la actividad oficial en la plaza porteña, con fuertes subas en los bonos soberanos argentinos. La disparada se dio en paralelo al anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el arribo a un acuerdo para refinanciar la deuda con el FMI. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicará los alcances del entendimiento que cambia las condiciones de pago de los U$S 44.000 millones de deuda que tomó Mauricio Macri.

Según las primeras operaciones pre market, los títulos públicos argentinos registraban subas de hasta 9% en el caso del AL30, y otros como el AE38 y el AA46, todos emitidos en el último canje de bonos de 2020, crecían poco menos de ese porcentaje.

Otros títulos públicos como los bonos que vencen en 2029, 2035 y 2041 arrojaban subas en torno al 1 por ciento. Las acciones, en tanto, también se incrementaban cerca de 9% en las operaciones antes de la apertura de los mercados, principalmente los papeles de compañías del sector financiero.

Por su parte, el dólar abrió hoy a $ 104 para la compra y a $ 110 para la venta en la pizarra del Banco Nación, en los mismos valores de cierre de ayer. En tanto, el riesgo país argentino se mantenía en 1.906 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Alberto anunció el acuerdo

Luego de meses de haber mantenido duras negociaciones para refinanciar una deuda sin precedentes, el Presidente anunció que la Argentina arribó a un acuerdo con el FMI. El jefe de Estado destacó que la firma del entendimiento le permitirá al país crecer de forma sostenida en los próximos años.

"Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema, y ahora tenemos una solución", comenzó el Presidente. En esa línea, agregó: "Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer".

Al mismo tiempo, subrayó: "Con este acuerdo, podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó -y es bueno recordarlo- este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo". En ese sentido, destacó que el acuerdo "no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero".

"No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología.

Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe", se explayó.