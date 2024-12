Máximo evento de surf y skate con personalidades del deporte, la música y el espectáculo

El crecimiento del surf y el skate lo hicieron posible. El primero, en las playas. Y el otro, en lo urbano. Lo cierto es que son de los que más han crecido en el país, lo reflejan la cantidad de pistas y skaters en la calle, en un caso. Y en al agua, en las rompientes, especialmente de Mar del Plata, en el otro. Ambos llegaron a los Juegos Olímpicos, desde aquella primera participación en Tokio. Algo impensado hace un par de décadas. Y ambos impactaron al Comité Olímpico Internacional por su llegada al público más joven, el que busca el movimiento olímpico para potenciar su evento cada cuatro años. Por lo pronto, en el país el boom de ambos también se refleja en la industria y la llegada al país de una marca que explotó, como RVCA, es un argumento más.



En la inauguración que se hizo en una hermosa casona de Olivos quedó reflejado el momento que viven estos deportes extremos. Que llegue una empresa así, que fue marca del año dos veces a nivel mundial, y que pueda tener una fiesta tan copada, con semejante convocatoria, habla de este momento de ambos deportes. Y que a la misma asistan personalidades de la música, el arte y el deporte termina de completar el combo. Ya no sorprende que tanto famoso le copen ambos deportes.

Como Facundo Arana, el actor que contó su primer acercamiento al surf y por qué sigue prendido a los 52. “A los 6 años me encontré una tabla de surf en Miramar. Ahí flotando, en el agua, sin dueño… La lleve al balneario, encontré esta tabla, voy a esperar… No encontró al dueño, es tuya, me dijo. Daniel Gil, en Mar del Plata, con su megáfono, enseñando surf y tomé una clase. De ahí nunca más me pude despegar. El surf te toca y no te podés separar más…. Si lo sabrá él…”, contó mientras le da una palmada a Fernando Aguerre, el responsable de que el surf sea olímpico, “la única persona que conozco que le dedicó su vida a un deporte no sólo para llevarlo al lugar que está, sino además para inspirar al resto sobre la importancia de ir al mar, de agarrar una tabla y buscar una ola. Porque el surf es más que un deporte, es una forma de vida que no tiene ninguna contraindicación”, agregó quien llegó al evento con Maria Susini, su esposa, y los mellizos Yaco y Moro. Todos, los cuatro, surfean y no quisieron perderse esta tertulia.“Tenemos que tomar conciencia del cuidado de los mares. Y para que los mares estén limpios necesitamos limpiar la tierra porque todo lo que tiramos va al mar, con las lluvias. Luego, las olas, lo traen y los vemos en la playa, cuando baja la marea, pero todo viene desde las ciudades”, resaltó para luego dejar un último consejo. “Todos tenemos una oportunidad, de hacer una mejor sociedad, especialmente hoy con la violencia verbal, mental y espiritual entre grupos que existe. A nosotros, el surf nos une, el amor por el mar. Los políticos deberían ir un poco más al mar…”.. “Estoy realmente feliz de estar acá, con mi amigo, en un ambiente de un deporte que aprendí a amar, como el surf, por su cultura y la gente que lo forma. Hace tres años llegué al infierno, sufrí en lo espiritual por lo de Gaby (su hermano fallecido luego del accidente sufrido 15 años atrás) y en lo físico por una hernia, pero por suerte mejoré de la lesión, me reencontré con el surf, mi hija Lila se enamoró el deporte, yo conocí a un grosso como Fernando Aguerre. Fue todo muy emocionante, porque Gaby amaba el surf, lo practicaba y ahora me toca a mí reencontrarme desde otro lugar, ya mucho mejor además de mi problema cardíaco que tuve”, comentó, mientras se acercaba a saludar el legendario DJ Alejandro Pont Lezica, también productor musical de grandes artistas.

​​​​​​​El evento, por momentos, pareció un cónclave de personalidades de la música, porque al ratito cayó Charlie Alberti, el batero legendario de Soda Stereo, también amigo de Aguerre, fana del surf y férreo defensor del ambientalismo desde hace dos décadas. “Casi el 40% de los océanos están contaminados con basura. El problema somos nosotros pero también somos nosotros los que podemos cambiarlo. Estamos en un problema muy serio y es momento de actuar. Necesitamos pasar de la preocupación a la ocupación. Lo antes posible. Por suerte hay personas y empresas que se preocupan por eso”, contó Charly mientras saludaba a Nico Riera, el actor, otro fana del surf que es imagen de Quiksilver en el ambiente artístico.También hubo varios deportistas, como los embajadores de RVCA Argentina, esta marca cuyo slogan es justamente el equilibrio de los opuestos: el skater Paris Laurenti y el surfista Frankie Usuna. Juan García Mata, el otro surfista del team, una de las joyas del semillero nacional, no pudo asistir por tener un torneo. Pero aparecieron otros, como Mauro Iglesias, el skater de DC Shoes que representó al país en los Juegos Olímpicos de París, mientras está en plena recuperación de una lesión en la pierna derecha.Una lástima que no pudo participar de la impresionante demo que se realizó en un bowl que está casona de Olivos tiene, nada menos, que en el sótano. Sí, el dueño lo construyó especialmente, hasta con tiraje de aire, y allí estuvieron varios skaters de elite, como Gael Dobar, que en un salto apoyó la tabla en las tomas de aire y despertó la ovación de la gente que bajó las escaleras para ver el show. Uno de los tantos atractivos que tuvo una noche especial, con DJ y banda en vivo, un sector de tattoos, comida riquísima, cerveza fría y mucha onda. Un ejemplo más de cómo crecen estos dos deportes en el país.