Crisis en San Lorenzo: el plantel le dejó una fuerte advertencia a Moretti por deudas

Problemas en San Lorenzo: el plantel le dejó una fuerte advertencia a Moretti por deudas

San Lorenzo de Almagro no encuentra rumbo en lo fútbolístico, pero tampoco paz institucional. A días del encuentro ante River Plate, los jugadores se reunieron con el presidente Marcelo Moretti y le dejaron una contundente advertencia por las deudas que ya llevan varios meses sin ser saldas y las promesas incumplidas.

Según reveló este martes Tyc Sports, el plantel pidió una encuentro de urgencia con el mandamás del "Ciclón" después de la práctica matutina, con respecto a los premios que aún no cobraron por haber clasificado a la Copa Libertadores 2024 y por la demora en algunos sueldos.

Dicho medio señaló que los referentes del equipo de Miguel Ángel Russo le dieron a Moretti un ultimátum y que, incluso, hasta algunos futbolistas ya se asesoraron con Fútbolistas Argentinos Agremiados para buscar la forma legal de solucionar el problema.

De persistir la deuda, hay jugadores que podrían considerarse en libertad de acción por falta de pago en diciembre de este año, marcharse con el pase en su poder y que, además, la cuestión termine en el TAS.

Un caso particular es el de Francisco Fydriszewski. El delantero, que quedó en el centro de la polémica por fallar un penal ante Godoy Cruz, manifestó que no volverá a entrenar con sus compañeros hasta que no le abonen todo lo que deben. La situación económica y financiera del "Cuervo" no atraviesa un buen momento, y Moretti deberá moverse en los próximos días para que la situación no sea extrema.

San Lorenzo avanza por un refuerzo del fútbol argentino para Miguel Russo

San Lorenzo avanza por un refuerzo del fútbol argentino para darle el gusto a su entrenador Miguel Ángel Russo en el mercado de pases. El club de Boedo necesita recambio en el plantel profesional para intentar volver a los primeros planos después de un 2024 para el olvido, en el que no pudo clasificar a una Copa internacional del próximo año.

De acuerdo con la información del periodista deportivo César Luis Merlo, de TyC Sports, el elegido por la institución azulgrana es nada menos que Renzo Tesuri. El mediocampista de 28 años juega en Atlético Tucumán y lo hace de una muy buena manera. Se trata de un volante mixto con despliegue, buen pase, panorama y llegada al área adversaria.

Las negociaciones entre San Lorenzo y Atlético Tucumán por Tesuri siguen en curso. El futbolista tiene por delante una temporada más de contrato con el "Decano", que lo dejaría salir por alrededor de 600.000 dólares. No obstante, existen otras entidades interesadas en el entrerriano. De hecho, Universitario de Perú ya hizo una oferta formal para llevarse en enero del 2025 al ex Juventud Unida de Gualeguaychú, Gimnasia de Jujuy, Ferro y Godoy Cruz de Mendoza.

¿Cuánto vale Renzo Tesuri hoy?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el mediocampista está tasado en 1.200.000 dólares.

¿Hasta cuándo tiene contrato Tesuri en Atlético Tucumán?

El convenio del entrerriano con el "Decano" se extiende hasta el 31 de diciembre del 2025.

Los números de Tesuri en el fútbol argentino