La actividad económica de Santa Cruz se desploma: cayó un 12,3% interanual en julio

El indicador de julio refleja un acentuamiento de la recesión en el entramado comercial y de servicios, lo que marca una aceleración de la degradación en relación con junio, cuando la caída interanual había sido del 2,1%.

La actividad económica en Santa Cruz no encuentra su piso y registra un deterioro persistente en los sectores vinculados al consumo. Según el último informe del Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE), elaborado por la Federación Económica de Santa Cruz, la economía provincial sufrió en julio una retracción del 12,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. De esta manera, acumula una baja del 8,4% en los primeros siete meses de 2026 y suma trece meses consecutivos sin registros interanuales positivos.

El indicador de julio refleja un acentuamiento de la recesión en el entramado comercial y de servicios, lo que marca una aceleración de la degradación en relación con junio, cuando la caída interanual había sido del 2,1%. El resultado del séptimo mes se ubica entre los más críticos desde que se elabora el relevamiento, situándose apenas por detrás de la marca de septiembre de 2025, cuando el índice había mostrado un desplome del 12,8%.

En la medición mensual, el índice desestacionalizado registró en julio un retroceso del 0,7% frente a junio (mes en que la contracción había alcanzado el 2,2%). Si bien este dato expone una desaceleración en el ritmo de caída mes a mes, la desaceleración resultó insuficiente para frenar la magnitud del impacto en la comparación interanual.

El IPAE de la Federación Económica Santacruceña cobra significación por su alcance sobre la economía real: la muestra relevó en esta ocasión a 112 firmas y estuvo centrada en comercios minoristas, servicios profesionales, hotelería y actividades turísticas. Se trata de rubros vinculados de forma directa con el consumo, las PyMEs y la dinámica urbana provincial.

En el séptimo mes del año, los cinco rubros que integran el indicador terminaron con variaciones interanuales negativas. La fotografía de la economía santacruceña quedó así marcada por una combinación de menor consumo, pérdida de poder adquisitivo, desempleo, endeudamiento y una demanda que se concentra cada vez más en aquello que los hogares consideran indispensable.

Impacto por sector: Servicios y Alimentos encabezan la contracción con caídas de hasta el 15%

El desglose por rubros expone que Servicios fue el sector más golpeado del período. Registró una caída interanual del 15,6%, un retroceso mensual desestacionalizado del 3,5% —el más pronunciado de la muestra— y acumula un desplome del 12,6% en los primeros siete meses del año. En una línea similar, Alimentos y Bebidas profundizó su deterioro con una contracción interanual del 14,9% y un acumulado del -11,3% en 2026, devolviendo al rubro a los niveles más bajos observados a comienzos de año.

Por su parte, Farmacia y Perfumería sufrió un descenso interanual del 13,8% (con un acumulado de -9,9% en el año), borrando de manera definitiva el repunte del 4,8% que había anotado en junio y que había significado el único dato positivo interanual de los últimos doce meses.

En tanto, los rubros ligados al equipamiento del hogar y la indumentaria mostraron caídas más moderadas en el cotejo interanual. Ferreterías, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles registró un retroceso interanual del 8,5% y un acumulado anual de -2,6%, pese a haber anotado una mejora mensual desestacionalizada del 0,5%.

Mientras que Calzado, Indumentaria y Textiles fue el sector de menor retracción interanual, finalizando con un -5,6%. En la comparación mensual desestacionalizada logró un alza del 0,7%, aunque en el acumulado de 2026 se mantiene en terreno negativo con un -2,7%.

Siete de cada diez comerciantes creen que estarán peor dentro de un año

Además de medir el movimiento de la actividad, la encuesta preguntó a empresarios y comerciantes sobre su situación actual y sus expectativas. El 57,1% respondió que su situación económica empeoró respecto de un año atrás. Un 33% afirmó que se mantuvo igual y solamente un 9,8% señaló una mejora.

Las expectativas son todavía más negativas: el 70,5% considera que su empresa estará peor dentro de un año, mientras que el 19,6% espera una situación similar y apenas el 9,8% anticipa una mejora. La incertidumbre también se refleja en las decisiones de inversión. El 77,7% considera que actualmente no es un buen momento para invertir, contra apenas un 3,6% que respondió afirmativamente.