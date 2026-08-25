Jonatan Viale y Mercuriali se burlaron de Milei en vivo por TN: "Un poco obvio"

Jonatan Viale y Mercuriali criticaron a Milei en vivo: "Un poco..."

Durante el pase televisivo en la pantalla de TN, los periodistas Jonatan Viale y Franco Mercuriali protagonizaron un debate sobre la crisis económica que atraviesa la sociedad argentina. En medio del intercambio, ambos conductores analizaron la pérdida del poder adquisitivo y describieron la compleja rueda de endeudamiento a la que recurren las familias para intentar llegar a fin de mes.

El disparador de la charla estuvo centrado en las miradas literales que minimizan el impacto del deterioro social cotidiano. En ese marco, los conductores coincidieron en que los efectos de la recesión no se manifiestan únicamente de forma extrema, sino a través de un proceso paulatino de financiamiento y precarización financiera en los hogares.

"El sueldo te aguanta hasta el 15": la cruda descripción de la crisis en TN

La rueda del endeudamiento familiar y el límite de los ingresos

Al referirse a las lecturas que niegan la gravedad del contexto socioeconómico, Franco Mercuriali cuestionó los argumentos simplistas sobre la situación en la vía pública. "No es que la gente aparece tirada en la calle, porque si no es una idea muy muy literal. Y dicen: 'Usted no ve gente tirada en la calle muerta'", expresó el conductor para graficar la distancia entre esas visiones del presidente Javier Milei y la realidad.

Frente a ese planteo, Jonatan Viale profundizó en la dinámica cotidiana que enfrentan los trabajadores para cubrir sus gastos básicos. "Tener que explicar esto es como un poco obvio, pero no hay problema, se explica. El sueldo te aguanta hasta el 15, hasta el 20, hasta el 25", describió el periodista sobre el desgaste mensual del salario.

El circuito entre tarjetas, billeteras y prestamistas

En su intervención al aire, Viale detalló la secuencia de mecanismos financieros informales o crediticios que utilizan los ciudadanos a medida que se agotan los ingresos formales. Según detalló, el primer paso suele ser el financiamiento bancario, pero la falta de margen crediticio empuja a otras opciones.

"Ahí viene la tarjeta, no te da la tarjeta, ahí te endeudás con mercado no sé cuánto. No te alcanza, ahí te endeudás con la financiera, del prestamista del barrio", remarcó el conductor sobre el circuito de crédito. Para concluir el análisis, Viale resumió el comportamiento de los sectores afectados: "La gente va buscando todo el tiempo una forma de evitar esto".