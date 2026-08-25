Jonatan Viale contó lo que hizo Milei y que no se sabía.

Jonatan Viale cuestionó a Javier Milei por su reacción ante los planteos sobre las dificultades que atraviesan muchos argentinos para llegar a fin de mes. En su análisis en TN, el periodista apuntó contra el argumento del Presidente sobre el endeudamiento de las familias.

"Es algo que Milei viene repitiendo en las últimas entrevistas", señaló Viale al referirse a la postura del Presidente frente a quienes advierten sobre las dificultades económicas de los hogares.

El periodista cuestionó particularmente la reacción de Milei ante los planteos sobre las personas que no logran llegar a fin de mes. "Se enoja cuando le plantean que mucha gente no llega a fin de mes. Y, la verdad, lo digo con mucho respeto, ya resulta bastante agotador esto" , sostuvo. En ese sentido, Viale resumió su crítica con una frase contundente: "Porque, en definitiva, se está enojando con la realidad".

Jonatan Viale contó lo que hizo Milei y que no se sabía.

El motivo del endeudamiento

El periodista también puso el foco en las razones que llevan a las familias a recurrir al crédito para afrontar sus gastos. "¿Por qué te pensás que la gente se endeudó? ¿Para comprar una tele para el Mundial? ¿En serio?", preguntó.

"¿Ustedes creen que es esa la explicación de la deuda?", siguió el periodista, quien concluyó: "El endeudamiento es porque el sueldo no alcanza".