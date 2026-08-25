"No se puede tapar la verdad con griterío": fuerte reclamo en TN por la crisis económica

Durante el tradicional pase televisivo en la pantalla de TN, los conductores Jonatan Viale y Franco Mercuriali protagonizaron un duro análisis sobre la realidad social del país, el endeudamiento y las declaraciones oficiales referidas a la situación económica de los sectores más vulnerables. En ese marco, ambos periodistas cuestionaron las respuestas del gobierno nacional ante las dificultades cotidianas que atraviesan las familias y la juventud.

Al abrir la conversación, el ultra oficialista Jonatan Viale apuntó contra las reacciones de la administración central y remarcó la necesidad de mirar los datos reales frente a las descalificaciones públicas. "En serio, digo, es bastante agotador que que el presidente se enoje, que patalee, que insulte, que haga lo que quiera. Pero me parece que hay un momento donde ya no no se puede tapar la la verdad con con griterío, y lo digo esto con el mayor de los respetos", afirmó el conductor.

El informe sobre el endeudamiento de los jóvenes

En esa misma línea, el periodista expuso las cifras de un relevamiento reciente para graficar el complejo escenario que enfrentan las nuevas generaciones en materia de ingresos e independencia económica. "Hay un estudio que publicó Chequeado sobre los jóvenes, que dice, 'Seis de cada diez jóvenes deben pedir plata para pagar sus gastos y la mayoría vive con sus padres'", detalló Viale durante la emisión.

Asimismo, el comunicador señaló que comprende el fenómeno de la morosidad y recordó que existió un período en el que subió con fuerza la tasa por las elecciones del año pasado, lo que impactó de manera directa en la capacidad de pago y en los compromisos financieros de la población.

El debate sobre el significado de no llegar a fin de mes

Por su parte, Franco Mercuriali profundizó sobre la lectura que hace el Poder Ejecutivo acerca de la crisis y consideró que el mandatario sostiene una mirada extrema sobre los problemas cotidianos. Según explicó, la postura oficial interpreta la problemática de forma literal, como si atravesar ese límite implicara pasar diez días sin comer ni tomar.

Frente a ese planteo, Mercuriali aclaró cómo impacta la pérdida de poder adquisitivo en los hogares: "La gente come. Por ahí la gente come, el tema es que deja de pagar algo, deja de pagar el alquiler, deja de pagar un servicio, qué sé yo, la electricidad, se endeuda para pagar el agua. Esto significa que no llega a fin de mes".