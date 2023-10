El ecosistema digital emplea 80.000 personas en Argentina y representa el 4,85% del PBI

El ecosistema digital integrado tanto por empresas de comunicaciones y de tecnología como de video, software y servicios profesionales, entre otros segmentos, representan el 4,85% del PBI y emplea a 80.000 personas en la Argentina, remarcó hoy el titular de la Asociación Argentina Tic, Video y Comunicaciones, (ATVC), Walter Burzaco.

"El ecosistema digital representa el 4,85% del PBI, y contiene 80.000 empleos", afirmó Burzaco, cuya entidad organiza los encuentros del sector que esta vez se extienden hasta mañana en un hotel de Puerto Madero.

A su vez, el titular de Argencon, Luis Galeazzi, subrayó que se vive una "explosión del trabajo remoto" que impacta en todas las aristas de las actividades humanas y puso como "modelo" del aprovechamiento de la tecnología para el desarrollo a la ciudad de Tandil.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Allí "hay 2.300 personas que hacen trabajo remoto", y valoró que la construcción del ecosistema que permitió el desarrollo de estos puestos de trabajo "fue a partir de la Universidad del Centro".

"No hay posibilidades de desarrollo sin tecnología", dijo el empresario para agregar que "no hay ciencia que no tenga tecnología", y remarcar que el sistema científico argentino "está por encima de lo que nos permitiría nuestra economía".

Por su parte María Julia Bearzi, de Endeavor Argentina, subrayó que "es clave que repensemos la educación en función de lo que necesita el mundo", por lo cual la entidad comenzó a trabajar con estudiantes de los últimos años de la enseñanza media "públicos y privados", para "llevarles los valores del emprendedorismo" porque "hay que distribuir las oportunidades; necesitamos que la tecnología les llegue".

En el primer panel, Burzaco concluyó también que el sector de las comunicaciones "conecta gente" para que accedan a la "tecnología y la usen", y no se sientan "dominados" por ella en referencia específica a la inteligencia artificial.

La retención del talento capacitado y la capacitación de las próximas generaciones fueron planteados como los desafíos presentes para la industria en todo el mundo.

Esta tarde se espera la presentación de la Mesa de Industria TIC para los próximos años, que será realizada por el titular de la Federación de Cooperativas del Sur (FecoSur), Antonio Roncoroni.

Con información de Télam