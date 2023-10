El consumo en EEUU creció 0,7% en septiembre, superando lo previsto

Las ventas minoristas en los Estados Unidos registraron en septiembre una suba del 0,7% mensual, superando así las estimaciones iniciales y sugiriendo que el consumo continúa sólido pese a las altas tasas de interés tras los ajustes realizados por la Reserva Federal (FED).

El índice de ventas minoristas, publicado hoy por el Departamento del Comercio, presentó una suba del 0,7% en septiembre, tras crecer 0,8% el mes anterior, con ventas que totalizaron US$ 704.881 millones.

De esta forma superó al incremento de 0,3% anticipado por el mercado, según datos del sitio especializado Briefing.com y difundidos por la agencia France Press.

Si bien las cifras no están ajustadas por inflación, las mismas indican que el consumo creció por encima de los precios, los cuales aumentaron 0,4% mensual en ese mismo mes.

En la comparación anual, en tanto, el índice se incrementó en 3,8%.

Si se excluye el expendio de naftas, las ventas crecieron 0,7%, mientras que, si se quitan también los servicios de alimentos, ventas de autos y negocios de venta de materiales –cálculo que se utiliza para establecer la contribución del consumo en el Producto Bruto Interno (PBI), avanzaron 0,6% mensual y 6,4% anual, una cifra que también superó la anticipada por los analistas.

Una amplia gama de categorías presentó alzas en el consumo, con subas en ocho de las 13 categorías, en especial, en restaurantes, concesionarios de autos y motos; y tiendas de cuidado personal.

Las ventas en restaurantes y bares (la única categoría de servicios relevada) crecieron 0,9% mensual (9,2% anual) y en supermercados, 0,4%; mientras que la actividad en concesionarios subió 1%, el mayor avance en cuatro meses.

Por su parte, las ventas realizadas en plataformas en línea (e-commerce) aumentaron 1,1% mensual y 8,4% anual.

También subió la venta de nafta en estaciones de servicio en un 0,9%, aunque dicho crecimiento se ve especialmente influenciado por la suba de precios.

Si bien en los últimos meses la baja de la inflación se estancó debido a los incrementos en las naftas y el crecimiento de los salarios está perdiendo ritmo, el mercado laboral continua sólido, con una tasa de desempleo de tan sólo 3,8%, dando margen para que continúe creciendo el consumo.

“La muerte del consumo en Estados Unidos fue algo totalmente exagerado. Este fue un buen reporte que muestra que continúa habiendo fuerza en el gasto de los consumidores”, afirmó Omarir Sharif, presidente de la consultora Inflation Insights, en una nota citada por la agencia Bloomberg.

Para la economista Eliza Winger, no obstante, no hay que sobreestimar los datos y señala que se trata “de un pequeño salto en la actividad que no es sustentable”.

No obstante, la persistencia de la inflación –aún casi duplicando la meta de la FED del 2% anual- y la solidez de la demanda de los consumidores podría motivar a los funcionarios del organismo monetario a realizar un último incremento en las tasas de interés en alguna de sus últimas dos reuniones del año, pese a que el mercado da por descontado que ya finalizó con los ajustes al alza en este ciclo monetario.

El índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado la semana pasada, fue superior al esperado tanto en su variación anual (3,7%) como en la mensual (0,4%).

En un reporte separado, la FED informó hoy que la producción industrial en Estados Unidos llegó al mayor nivel en cinco años, impulsada por crecimiento en el sector extractivo y en el de manufactura.

El índice creció 0,3% y llegó a 103,6 puntos, la mayor cifra desde diciembre de 2018.

Con información de Télam