Inquilinos Agrupados: "No es un momento para abstenerse" en el debate de la ley de alquileres

El nucleamiento Inquilinos Agrupados se movilizó hoy al Congreso de la Nación, a la espera de la sesión en la que se tratarán las dos propuestas de modificación de la Ley de Alquileres.

"No es un momento para abstenerse", afirmó Tamara Lescano de Inquilinos Agrupados en diálogo con Télam, en la concentración a la que convocaron desde la entidad que nuclea a inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, argumentó que "se juegan dos modelos de Estado, un Estado que protege, que garantiza derechos, que interviene y otro Estado que se corre y que deja al mercado regular las relaciones entre partes desiguales porque no son partes iguales".

"No sabemos bien qué se va a votar. Creemos que los votos están. El tema es ver que no se abstenga nadie hoy, no es un momento para abstenerse", sostuvo Lescano.

La organización movilizó hoy a las 18 en las puertas del Congreso nacional sobre la avenida Entre Ríos, para manifestarse por la aprobación del proyecto en revisión proveniente del Senado, que impulsa el oficialismo en la Cámara baja.

"Hay una relación asimétrica de poder. Por lo tanto, si no está el Estado, hay imposición de los sectores más concentrados de la economía, los grupos económicos más poderosos, que es el mercado inmobiliario", señaló la referente de Inquilinos Agrupados.

En este sentido, sostuvo que "hoy se define en Diputados con qué ley vamos a alquilar los inquilinos y las inquilinas de ahora en adelante. Hay dos proyectos en juego, puede salir cualquiera de los dos. Uno lo escribió el mercado inmobiliario y lo presenta Juntos por el Cambio; el otro defiende a los inquilinos, lo presenta Unión por la Patria y el Bloque Federal en Senadores".

La Cámara baja debe resolver esta noche si acepta las modificaciones que el Senado le hizo hace diez días al proyecto a instancias del Frente de Todos, o si insiste con el texto que -motorizado por Juntos por el Cambio- los diputados habían aprobado inicialmente, en agosto pasado.

El texto con media sanción de Diputados establecía que los contratos de alquiler debían tener un plazo mínimo de dos años, contra los tres que rigen en la actualidad, y que los ajustes podían hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear para calcular el porcentaje entre varias fórmulas o índices.

Sin embargo, en su discusión en el Senado, el proyecto tuvo modificaciones, con lo cual ahora -como es de rigor- la cámara de origen de la iniciativa (que es la de Diputados) debe definir si acepta esos cambios o si insiste con la redacción original.

En tanto, entre las modificaciones incorporadas a instancias del oficialismo en el Senado se cuenta la duración del contrato -que en este proyecto es de un mínimo de tres- y, por otro lado, se agregó que "los contratos de locación con destino" de vivienda deberán ser estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".

También el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que "los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA".

El texto aprobado por el Senado, además, incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que "los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".

A la sesión especial convocada para este mediodía en la Cámara baja, se llegará con una posición de paridad entre las fuerzas que respaldan la iniciativa con las modificaciones incorporadas por el Senado y las que respaldan la redacción que había sido aprobada inicialmente en Diputados.

Incluso, podría darse un escenario en el que las dos posiciones -insistir con el texto original o aceptar modificaciones del proyecto- cosechen votos negativos por parte de los tres diputados libertarios, pues desde ese sector se plantea que el Estado "no debe entrometerse" en el tema alquileres.

Llegado ese punto, desde el FdT interpretan que, al no poder insistir Diputados con su texto original, quedará avalado el del Senado, según el artículo 81 de la Constitución.

En tanto, JxC dice que, en ese caso, queda la ley vigente (aprobada en 2020), ya que el artículo 82 de la Carta Magna impide la sanción "tácita o ficta" de un proyecto.

De no mediar negociaciones previas, la cuestión se resolvería esta noche o la madrugada del miércoles, ya que Alquileres es el último ítem en el temario de diez proyectos que conforman el orden del día de la sesión especial.

Con información de Télam