Lanús venció a Montevideo Wanderers y continúa líder en el grupo A de la Sudamericana

Lanús venció esta noche a Montevideo Wanderers por 1 a 0, en el estadio Centenario, con la marca del eterno goleador José Sand en el segundo tiempo, lo que le permitió continuar invicto y líder del grupo A al cumplirse la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

El equipo argentino ahora suma 7 unidades, una más que su escolta Barcelona, de Ecuador, al que enfrentará en Guayaquil, el próximo miércoles 4 de mayo a las 21.30.

El conjunto dirigido por el argentino Jorge Célico, con su compatriota Javier Burrai como arquero y con la anotación de Nixon Molina, también triunfó por la mínima diferencia a Metropolitanos, en Caracas.

Precisamente el equipo de Venezuela, tercero con 2 puntos, por la cuaerta fecha recibirá a Wanderers, último con solo una unidad.

En cuanto al juego, la primera etapa resultó discreta por las falencias resolutivas que presentaron ambos conjuntos, en especial el local, que tuvo predominio en las acciones pero no encontró definiciones en sus varias llegadas de peligro.

Mientras que el visitante, incómodo por no poder hacerse de la posesión de la pelota, y asediado permanentemente en su salida por la presión alta y transiciones rápidas del rival, pocas veces se pudo arrimar a la valla custodiada por Mauro Silveira.

Justamente el arquero uruguayo desbarató la única llegada clara que hilvanó Lanús con una combinación entre Brian Aguirre y Lautaro Acosta, a quien Silveira le birló el balón a su ingreso al área de Wanderers, al anticiparse en el mano a mano a los 14 minutos.

Por su parte el equipo de Montevideo, por medio de su volante creativo Nicolás Quagliata en especial, lo exigió a Fernando Monetti, que supo resolver ante algunas fallas de su defensa, que mostró flaquezas en los envíos aéreos, tanto por jugadas asociadas como en las de pelota detenida.

Al inicio del segundo capítulo, con el ingreso del delantero Ángel González por el volante Maximiliano González, los 'granates' encontraron mayor desborde por la derecha y así rápidamente lograron generar una situación apremiante para Silveira, que junto con Emiliano García se complementaron para salvar la caída de la valla local a los 2 minutos.

Ese mayor ímpetu que presentó Lanús más tarde se diluyó cuando entró el delantero argentino Hernán Rivero -ex All Boys- junto con el volante Diego Hernández, por los inactivos Nicolás Ferreira y Emiliano Tellechea, ex San Lorenzo y Defensa y Justicia, lo que le permitió al equipo uruguayo recobrar el mayor protagonismo del cotejo.

Pese a no contar con un volante generador de juego, los dirigidos por Jorge Almirón supieron salir de la opresión uruguaya pasados los 25 minutos, en la búsqueda del desnivel por los laterales con las proyecciones de Alexandro Bernabei por izquierda y del extremo ex Estudiantes de La Plata por el sector opuesto.

De ese modo, Lanús logró marcar la apertura con el desborde Ángel González tras una hábil maniobra personal para servir el centro que supo empalmar Sand para vencer a Silveira con un tiro a su izquierda, a los 33 minutos.

Con esta nueva marca, el correntino de 41 años, goleador histórico del club bonaerense, aumentó su récord a las 161 conversiones con la camiseta granate.

= Síntesis =

Wanderers: Mauro Silveira; Juan Acosta, Emiliano García, Juan Aguirre y Kevin Rolón; Guillermo Wagner, Emiliano Tellechea, Bruno Veglio y Nicolás Quagliata; Nicolás Ferreira y Mauro Méndez. DT: José Daniel Carreño.

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Placido, Matías Pérez, Diego Braghieri y Alexandro Bernabei; Brian Aguirre, Maximiliano González, Nicolás Pasquini y Lautaro Acosta; José López y José Sand. DT: Jorge Almirón.

Gol en el segundo tiempo: 33m, Sand (L).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Ángel González por Maximiliano González (L); 7m, Hernán Rivero por Ferreira (W); y Diego Hernández por Tellechea (W); 34m, Emiliano Vidart por Wagner (W); y Agustín Santurio por Quagliata (W) y 41m, Yonathan Cabral por Sand (L);

Amonestados: Juan Aguirre (W). Maximiliano González, Luciano Acosta y Pasquini (L).

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Estadio: Centenario, de Montevideo (local Wanderers).

Con información de Télam