UPCN de San Juan se reforzó con Federico Pereyra, opuesto del seleccionado

El opuesto sanjuanino Federico Pereyra, integrante del seleccionado argentino de vóleibol que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, rescindió su contrato en Shahdab de Irán y jugará la próxima Liga Argentina en UPCN, último campeón.

Pereyra, único medallista que participará en la Liga de Vóleibol Argentino (LVA), fue presentado hoy oficialmente como refuerzo del equipo que conduce Fabián Armoa y que defenderá el título a partir del 6 de enero de 2022.

Pereyra finalizó su contrato en el receso por las fiestas, después de haber terminado la primera ronda de la liga iraní con Shahdab, y decidió quedarse en San Juan con su familia. "Navidad 2021 en el lugar que deseaba y con las personas que amo", publicó Fede junto con una foto con su esposa (embarazada de 4 meses) y su pequeño hijo.

Después, Pereyra comunicó en las redes sociales su idea de no volver al Shahdab: "He decidido no regresar a Irán. Gracias a la gente en Irán por su hospitalidad y el amor que me brindaron, pero hay cosas más importantes en la vida que el deporte".

El sanjuanino de 33 años, surgido en Obras de su ciudad natal, jugará por primera vez en UPCN, máximo ganador de la Liga con 8 títulos. El opuesto también pasó por Bolívar, Lomas Vóley, Boca y Monteros de Tucumán, en el país, en tanto que en el exterior jugó en clubes de España, Brasil, Italia, Bélgica, Arabia Saudita, Irán, Libia y Qatar.

Con información de Télam