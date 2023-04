Preparador físico cordobés va al seleccionado femenino de vóley de Ucrania en busca de los JJOO

El preparador físico cordobés Leandro Lardone, de 41 años y larga trayectoria como encargado del acondicionamiento de importantes clubes de vóleibol del país y de Europa, se hará cargo de la selección femenina de Ucrania -un país en guerra-, con la que buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Ir a Ucrania llama muchísimo la atención, quizás deportivamente podría haber otras oportunidades más importantes pero generó mucha repercusión el destino”, deslizó el exprofesor del multicampeón UPCN de San Juan en diálogo con Télam, poco antes de comenzar su viaje hacia la ciudad de Chernovtsi, en el suroeste del país de Europa Oriental.

Lardone viajará junto a su mujer, embarazada de cinco meses, que lo apoya "incondicionalmente" y que dentro de un par de meses regresará a Córdoba a esperar el nacimiento de su bebé, previsto para los primeros días de septiembre.

En ese mes el PF estará en su punto máximo de competencia junto a la selección ucraniana femenina, ya que se disputará la clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Clasificar al equipo a la cita olímpica es el principal objetivo que tiene Lardone junto al staff de trabajo, pero antes espera como una incógnita saber cómo será su vida en Ucrania, aunque asegura que en ese sector del país, distante de Rusia, no hubo accionar bélico en el último tiempo.

Lardone ya estuvo en la última temporada como preparador físico del equipo Prometery SC Sport Club de Ucrania, aunque el año pasado -ante la ausencia de competencia en ese país- fue parte de la Liga de República Checa, donde vivían las jugadoras y el staff.

Por lo tanto, Lardone aclaró que aún no conoce Ucrania, y que Chernovtsi está situada a 40 kilómetros de la frontera con Rumania y un poco más al este se encuentra el límite con Moldavia.

El equipo Prometery SC Sport Club es “la base de la selección ucraniana”, por lo que el cordobés ya conoce a la mayoría de las deportistas que tendrá a su cargo para la preparación física a partir de este fin de semana.

“Anteriormente mi experiencia en el vóleibol femenino había sido solamente del 2008 a 2012 en la Selección Argentina, Las Panteras, y luego siempre estuve en equipos masculinos”, resaltó.

En la Liga Argentina fue preparador físico de Alianza de Jesús María (2004-2006), Belgrano de Córdoba (2006-2009), UPCN de San Juan (2010-2016), además de estar con el Narbonne de Francia entre 2020 y 2022.

Como PF tiene también experiencia en básquetbol, con trabajos en Atenas de Córdoba (2017-2019) y Barrio Parque de Córdoba (2009-2010).

A pesar de encarar esta nueva experiencia europea en un destino tan particular, Lardone entiende de que “esto es parte de un camino que me permita trabajar en Argentina en algún club importante”.

En ese sentido destacó la posibilidad de regresar al país y como cordobés admitió que le gustaría un cargo en “Talleres, Belgrano o Instituto” en fútbol, o por qué no en “la Selección Argentina de vóleibol masculina”.

Lardone aclaró que aceptó la propuesta de Ucrania porque se trata de una oportunidad pero no por ningún malestar o ganas de irse de Argentina, al tiempo que agradeció la posibilidad de poder formarse como profesional “en una universidad pública y gratuita" en nuestro país.

Sobre lo que espera en su llegada a Ucrania, Lardone comentó que "gente que vive allá me dijo que la guerra no se siente, no se ven tanques en las calles, no hubo bombardeos, aunque sí en varias oportunidades se escuchan sirenas por alguna alerta”.

“Es una experiencia que va a estar buena, enriquecedora, difícil, muy difícil", apuntó y explicó que se comunica con sus dirigidas en inglés y que con la mayoría logra comunicarse sin inconvenientes. "Para la vida misma, o para ir a comprar a un negocio, usaré el traductor del celular porque en esos pueblos pequeños no todos hablan inglés", agregó.

En cuanto a su trabajo específico, Lardone reconoció que cuando comenzó a trabajar al frente del equipo que competía en República Checa, su método no era del todo aceptado ya que él apuesta mucho a los ejercicios de fuerza en el gimnasio, adaptados al deporte.

“No es un pensamiento mío, hay estudios que lo comprueban de que la mejor manera de prevenir lesiones es siendo fuerte. Después, obviamente, no todo lo vas a curar con eso, pero por más que las jugadoras eran genéticamente muy buenas, arrastraban muchas molestias”, contó.

Lardone sabe que el equipo no es favorito a clasificar a los JJOO pero confió en que “es un torneo, es una semana, como llegás y como te preparás y el deporte está lleno de hazañas".

“Trato de desarrollar no solamente un modelo de preparación física, sino también un poco de plus en la parte emotiva y también inculcar esto de que no siempre gana el mejor, o el que tiene más plata. En Europa, eso está un poco implícito, que todo se resuelve con dinero, pero si hay una oportunidad en 10 veces, si estás preparado, la podés aprovechar”, concluyó.

Con información de Télam