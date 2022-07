THE OPEN

Grillo juega The Open, cuarto y último Grand Slam del año

El argentino Emiliano Grillo jugará desde mañana la 150ta edición de The Open (el Abierto Británico), cuarto y último Grand Slam de golf del año, que se desarrollará hasta el domingo en el Old Course de St. Andrews, Escocia.

Grillo, que esta temporada no pudo clasificar a los tres Majors anteriores (US Open, The PGA Championship y el Masters de Augusta), logró su ingreso al certamen británico al salir segundo hace dos semanas en el John Deere Classic, en Estados Unidos.

El chaqueño comenzará la primera vuelta a las 10.26 (hora de la Argentina), desde el tee del hoyo 1, junto con el japonés Yuto Katsuragawa y el mexicano Abraham Ancer.

Los estadounidenses Scottie Scheffler, número 1 del mundo, y

Tiger Woods (994) y el español Jon Rahm (3) figuran entre los

principales participantes con el también norteamericano Collin Morikawa (8), quien intentará revalidar su título de 2021.

Los organizadores anunciaron que esperan 290 mil espectadores en el campo de golf más antiguo del mundo, donde se superará el

récord de 239 mil personas registrado en la edición de 2000. Ese año marcó la primera coronación en el torneo de Woods.

También se informó que casi el 20% de las entradas fue vendida a jóvenes menores de 25 años, mientras que 20 mil boletos fueron regalados a personas con menos de 16 años, informó ANSA.

"Tal vez estemos a punto de jugar el Abierto británico más grande de la historia", afirmó Woods, el último capaz de ganar el mismo año (2005) el Masters de Augusta y The Open (en St. Andrews).

Con información de Télam