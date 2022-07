Mendoza ganó 9 títulos en dobles en el Torneo Argentino de Selecciones de Tenis de Mesa

Mendoza tuvo un viernes a puro festejo en el torneo Argentino de Selecciones de tenis de mesa que se disputa en el Aconcagua Arena, ya que se alzó con nueve títulos nacionales en la modalidad de dobles Damas, Caballeros y Mixtos.

Entre los destacados en Caballeros estuvo el olímpico Gastón Alto, que acompañado de Santiago Lorenzo y Candela Molero se consagró en las dos ramas donde se presentó.

También triunfaron Luciano Alto y Pedro Chávez (sub 23); Tomás Sanchiy-Tomás Saavedra (sub 19) y Gianni Piruzzi y Julián Alto (sub 9), que superaron en la final a otra pareja mendocina (Juan Cavagnaro-Bernardo Farrugia) por 3-0.

En Damas Mayores, Chaco con Ana Codina-Camila Kaizoji se impuso 3-2 a Mendoza (Candela Sanchi-Candela Molero); y en Sub 23, Santa Fe (Muriel Rajmil-Valentina Parola) le ganó 3-0 al binomio local (Candela Romero-Paula Romero).

En Sub 11 la historia triunfal para Mendoza la escribieron Teresita Haddad e Inés Haddad que superaron a otro binomio mendocino por 3-0 compuesto por Prunella Pedernera-Candela Albano.

Con información de Télam