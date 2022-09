Hassan Al Thawadi: "Ver a Messi levantar el trofeo en Qatar sería realmente especial"

(Por Fernando Bianculli).- El secretario general del Comité Supremo de Entrega y Legado del Mundial Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, se entusiasmó hoy con la chance de "ver a (Lionel) Messi levantar el trofeo" en la final del 18 de diciembre en Lusail y consideró que el seleccionado argentino "probablemente sea el segundo equipo" de preferencia entre los aficionados locales durante la primera edición a realizarse en el mundo árabe.

En su primer contacto con un medio argentino, el máximo responsable organizativo de la Copa del Mundo de la FIFA 2022 se mostró "muy entusiasmado" con ver a Messi en lo que será su quinta participación mundialista y posiblemente la última.

Al Thawadi aseguró que no lo sorprendió que "los aficionados argentinos se encuentren entre los principales solicitantes de entradas" y expresó su deseo de que los visitantes "tengan experiencias inolvidables" en el emirato.

"Ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última Copa del Mundo sería algo realmente especial para nosotros como organizadores. Messi es una superestrella mundial que será uno de los aspectos más destacados del torneo. Estoy muy emocionado de verlo jugar en Qatar", afirmó en una entrevista exclusiva con Télam.

Al Thawadi, de profesión abogado, licenciado en la Universidad de Sheffield, asumió en marzo de 2011 la función orientada a coordinar entre entidades públicas y privadas los proyectos de infraestructura y desarrollo de Qatar 2022. A continuación, los principales tramos de la entrevista.

- Télam: Faltan 50 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2022, ¿cuál es el clima social en Qatar con la competencia?, ¿cómo imagina el desarrollo de la primera Copa Mundial de la FIFA en el mundo árabe?

- Al Thawadi: El sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 generó una gran emoción en la región y en todo el mundo. El torneo se perfila como verdaderamente histórico. Esto se ha basado en el entusiasmo en la región después de la Copa Árabe de la FIFA, que fue un gran éxito. Uniremos a más de 450 millones de personas, tanto en los estadios como desde las casas. Estamos increíblemente emocionados de dar la bienvenida al mundo a Qatar y Medio Oriente. Para muchas personas, será su primera oportunidad de ver y explorar el mundo árabe, y queremos que la gente venga y tenga experiencias inolvidables.

- T: ¿Cuáles son sus expectativas con Argentina en la Copa del Mundo?

- AT: Digamos que si Argentina y Qatar ganan sus respectivos grupos, los dos equipos podrían enfrentarse en la etapa de cuartos de final. La selección argentina está en una racha increíble en este momento y llega a la competencia como uno de los favoritos. Ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última Copa del Mundo sería algo realmente especial para nosotros como organizadores.

- T: ¿Qué grado de identificación genera el equipo argentino y Messi en el país organizador?

- AT: Hay muchos fanáticos de Argentina y Leo Messi en Qatar y, para muchos, Argentina probablemente será su segundo equipo después de la selección de Qatar. Además, junto con Qatar, Arabia Saudita, Estados Unidos, México, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Brasil, Gales y Australia, Argentina ha liderado el camino al asegurar la mayor cantidad de boletos. Algunos de sus partidos también han tenido la mayor demanda. Estoy seguro de que la selección argentina recibirá un animado recibimiento cuando llegue al país y estadios llenos en todos sus partidos.

- T: ¿Qué otras selecciones generan fanatismo en la población qatarí?

- AT: Qatar es un país enormemente diverso. Hay más de 100 nacionalidades viviendo en Doha, cada una con sus propias lealtades futbolísticas. Es seguro decir que todos los equipos contarán con un buen apoyo en Qatar. Pero, como mencioné, hay muchos fanáticos argentinos aquí. Brasil también es un equipo bien respaldado después de la selección local. Los equipos sudamericanos parecen tener cierto tirón aquí en Qatar.

- T: Los tres partidos de Argentina en la primera fase están entre los cuatro equipos más demandados por la afición. ¿Lo sorprende esta estadística?

- AT: La demanda de la Copa Mundial de la FIFA es más fuerte que nunca a pesar de los desafíos sin precedentes que todos hemos enfrentado en los últimos años debido a la pandemia de coronavirus. La venta de entradas muestra cuán poderosa es la Copa Mundial para unir a la gente para celebrar el hermoso juego. Dado su amor por el fútbol, no me sorprende que los aficionados argentinos se encuentren entre los principales solicitantes de entradas. He estado en las últimas tres Copas Mundiales de la FIFA y la Copa América en 2019, por lo que sé lo que significa el fútbol para la gente de Argentina y el continente en general. Los fanáticos sudamericanos siempre aportan entusiasmo.

- T: Para la organización, ¿Lionel Messi es la mayor figura deportiva y comercial de la Copa del Mundo?, ¿cómo imagina el trato que pueda recibir en lo que puede ser su último Mundial?

- AT: Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia y un torneo sorprendente y memorable para los fanáticos, jugadores y visitantes por igual. Como muchos en el equipo de Argentina, Lionel Messi es una superestrella mundial que será uno de los aspectos más destacados del torneo. Estoy muy emocionado de verlo jugar en Qatar. Cualquier jugador que viaje aquí para la Copa del Mundo puede esperar encontrar las mismas instalaciones de clase mundial sin distinción.

- T: En cuanto a los organizativo, ¿qué recomendaría a los aficionados argentinos para asegurar opciones de alojamiento durante la Copa del Mundo?

- AT: Qatar está implementando una variedad de opciones para garantizar que los fanáticos que viajen tengan una variedad de opciones. Ya sea un hotel de 2 o 5 estrellas, una habitación en un crucero de "hotel flotante" o una carpa de estilo beduino bajo el cielo. Entregaremos hasta 130.000 habitaciones. No hay preocupaciones por la escasez de alojamiento. Este es un inventario cómodo para fanáticos, equipos y patrocinadores que viajen a la Copa Mundial.

- T: ¿Cómo se accede a un alojamiento económico?

- AT: La opción más económica siempre será directamente a través del portal de alojamiento de Qatar. La organización del torneo está comprometida en hacer que esta Copa del Mundo sea lo más asequible posible para todos. Gracias a la naturaleza compacta del torneo, los fanáticos pueden permanecer en el mismo lugar durante todo el Mundial, lo que ayuda a minimizar los costos de viaje y reduce significativamente la huella de carbono del torneo.

- T: ¿Cómo funcionará el sistema de transporte en el país para el movimiento de los aficionados?

- AT: Los fanáticos pueden esperar tiempos de viaje mínimos entre los estadios a través del nuevo metro de última generación, que brinda acceso directo a cinco de los ocho estadios, mientras que el resto será atendido por autobuses eléctricos desde la estación más cercana. El Metro de Doha es el principal modo de transporte y ha estado en pleno funcionamiento desde 2019. Es un sistema de transporte fundamental para la gente de Qatar porque ayuda a sacar los automóviles de las carreteras, reduce las emisiones de carbono y apoya la realización de los objetivos del país en cuanto al desarrollo ambiental. Durante la Copa Árabe, el metro superó los 2,5 millones de pasajeros con una media de 130.000 pasajeros diarios. Mediante la Hayya Card, los aficionados tendrán acceso gratuito al transporte público durante el Mundial, incluidos autobús, metro y tranvía.

Con información de Télam