Los punteros Guillermo Brown y Belgrano de Córdoba intentarán mantenerse en lo más alto

Los punteros Guillermo Brown, de Puerto Madryn, y Belgrano, de Córdoba, jugarán mañana ante Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, respectivamente, con el fin de continuar en lo más alto de la tabla, en el inicio de la octava fecha del certamen Nacional.

En el estadio Raúl Conti en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, Guillermo Brown jugará desde las 16 ante Estudiantes de Rio Cuarto con Sebastián Martínez como árbitro, y a las 16.40, por TyC Sports, Belgrano visitará en el Estadio Víctor Antonio Lerotaglie a Gimnasia con Mario Ejarque como referí.

La programación de mañana se completará con Sacachispas-Mitre de Santiago del Estero (15.30), Chacarita Juniors-Alvarado (15.35, DirecTV), All Boys-Deportivo Riestra y San Telmo-Villa Dálmine (16), San Martín de San Juan-Gimnasia de Jujuy (17.30) y Chaco For Ever-Almirante Brown (18.40, TyC).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tanto Guillermo Brown como Belgrano son líderes con 16 unidades como resultante de cinco triunfos, un empate y un revés, pero la diferencia entre uno y otro son las expectativas previas al certamen, ya que era de esperar que el equipo cordobés se presentará como candidato, pero no así el "Patagónico" que ha sorprendido y mucho.

Brown, dirigido por Andrés Yllana, viene de ganar el clásico ante Deportivo Madryn y como local ya suma cuatro sin derrotas, haciéndose fuerte en la Chubut, propiedad que intentará revalidar ante el Estudiantes cordobés (9 puntos) que llega de vencer a Chacarita cortando una serie de cuatro cotejos sin ganar.

Belgrano afronta una interesante prueba ante Gimnasia (6). El "Pirata" se rehabilitó ante San Telmo luego de perder el invicto en Chaco, ganando con autoridad, y ahora visita a un equipo cuyano que luego de perder en las dos primeras fechas llegó a cuatro sin derrotas pero con tres empates consecutivos.

Almirante Brown (14), dirigido por Fabián Nardoza, esta demostrando que lo sucedido en la temporada pasada, cuando estuvo cerca del ascenso, no fue casualidad. Ahora esta tercero a dos unidades de los puntero y visita a Chaco For Ever (11), un equipo de los más duros del certamen que reúne 14 cotejos sin derrotas y que irá por un triunfo para acercarse a la punta.

En Floresta, All Boys (12) será local ante Deportivo Riestra (13), dos equipos que miran de cerca la punta y deben ganar. Un prometedor partido entre dos equipos invictos y en donde se destaca la defensa de la visita, dirigido por Guillermo Duró, ya que en 560 minutos solo recibió un gol.

El lunes se completará la fecha con: Brown de Adrogué-Almagro (15), Tristán Suárez-Quilmes (15.05, TyC), Estudiantes de Buenos Aires-Temperley (16), Atlanta-Flandria (17), Defensores de Belgrano-Nueva Chicago (17.05, TyC), Instituto de Córdoba-Ferro Carril Oeste (19.10, TyC), Atlético de Rafaela-Deportivo Madryn y Agropecuario-Independiente Rivadavia (20), Santamarina de Tandil-Deportivo Morón (20.30) y : San Martín de Tucumán-Deportivo Maipú (21.10, TyC). Libre Güemes de Santiago del Estero.

+ ) Posiciones: Guillermo Brown y Belgrano 16; Brown (A) 15; Almirante Brown y San Martín (T) 14; Riestra e Instituto 13; All Boys 12; Deportivo Madryn, Defensores de Belgrano y Chaco For Ever 11; Almagro 10; Quilmes, Estudiantes (BA), Nueva Chicago, Deportivo Maipú, Gimnasia (J) y Estudiantes (RC) 9; Sacachispas, Independiente Rivadavia y Chacarita 8; Alvarado, Temperley, Atlanta, San Martín (SJ), Morón y Rafaela 7; Gimnasia (M), Ferro, Agropecuario y San Telmo 6; Santamarina y Flandria 5; Tristán Suárez, Güemes y Villa Dálmine 4; Mitre 2.

Con información de Télam