Primera C

San Martín de Burzaco puede asegurarse mañana el ascenso ante Lamadrid en Primera C

(Cierra información)

San Martín, de Burzaco recibirá mañana a General Lamadrid y si gana se asegurará el ascenso a Primera B, en uno de los dos cotejos que se desarrollarán en el inicio de la 37ma. fecha de la Primera C.

El partido se jugará en el Estadio Francisco Boga, en Burzaco, desde las 20:30, y de triunfar San Martín, que tiene 61 unidades, no sería campeón ya que dependería de los resultados de sus escoltas Excursionistas y Deportivo Laferrere, que suman 58.

En el otro cotejo de mañana, también con horario de inicio de las 20:30, Excursionistas recibirá en el Bajo Belgrano a Justo José de Urquiza, que se ubica en el séptimo puesto con 54 puntos.

Faltan solo dos fechas y resta por definirse aún los tres primeros (hoy serían San Martín, Excursionistas y Laferrere) que ascenderán a la Primera B en 2024 y algunos de los clasificados para el reducido por el tercer ascenso con los ubicados entre el cuarto y 11mo. puesto.

Si San Martín gana mañana llegaría a 64 unidades y Liniers, el cuarto, reuniría, triunfando, 60 puntos con solo una fecha por jugarse, logrando así el ascenso a la B por primera vez en su historia, algo que haría en coincidencia con la celebración de los 150 años de su fundación del partido de Almirante Brown al que pertenece y que se cumplirán este sábado 30 de septiembre.

Está todo muy parejo en la categoría ya que también tienen chances de llegar a esos tres puestos de ascenso Liniers con 57, Midland y Claypole (debe quedar libre en esta fecha y se limitan sus posibilidades) con 56, Justo José de Urquiza y Sportivo Italiano con 53.

En la C no hay descensos ya que en 2024 se fusionará con la Primera D, pero los dos últimos de está temporada, Yupanqui ya es uno y Victoriano Arenas hoy es el último, no podrán ascender en 2024.

La fecha se completará con los siguientes compromisos:

. Domingo

. A las 15:30, Puerto Nuevo-Sportivo Italiano y Victoriano-Arenas-Liniers.

. Lunes

. A las 15:30, Atlas-Luján y Deportivo Laferrere-Central Córdoba.

. A las 20:00, Midland-Deportivo Español.

. Martes:

. A las 15:30, Yupanqui-Berazategui y Leandro N. Alem-Real Pilar. Libre: Claypole.

. Posiciones: San Martín 61 puntos; Excursionistas y Laferrere 58; Liniers 57; Claypole y Midland 56; JJ Urquiza e Italiano 54; Lamadrid 53; Atlas 50; Real Pilar 44; Luján y Español 43; Central Córdoba 41; Berazategui 38; Puerto Nuevo y Alem 33; Victoriano Arenas 28 y Yupanqui 25.

Con información de Télam