Primera C

Midland venció a Italiano y se sumó al lote de punteros en la Primera C

Ferrocarril Midland venció a Sportivo Italiano por 1 a 0 y se sumó al lote de punteros del torneo de la Primera C de fútbol, tras proseguir hoy con cinco partidos la decimoséptima fecha del certamen de ascenso.

El encuentro se desarrolló en el estadio Ciudad de Libertad, en la localidad bonaerense homónima, y el tanto del "Funebrero" lo señaló Francisco Molina, a los 24 minutos de la segunda etapa.

Con este triunfo, Midland llegó a las 31 unidades y se subió a lo más alto del certamen junto con Liniers, que tiene un partido menos jugado, y San Martín de Burzaco; al tiempo que el "Azzurro" se quedó con 25 puntos y está ubicado en la séptima ubicación de la tabla.

En otros resultados de los cotejos realizados hoy, se dieron estos resultados:

Victoriano Arenas 0 - Central Córdoba de Rosario 0, Atlas 2- Real Pilar 1 y Puerto Nuevo 3 - Berazategui 1.

Más tarde, se medían Deportivo Laferrere frente a Justo José de Urquiza.

La decimoséptima fecha se completará mañana, con estos partidos:

A las 15.30:

Leandro N. Alem vs. Liniers, en el estadio de Berazategui, Yupanqui vs. Luján, en la cancha de Sportivo Italiano, y Claypole vs. Deportivo Español.

Tuvo fecha libre en esta jornada San Martín de Burzaco.

Posiciones: Liniers, Ferrocarril Midland y San Martin de Burzaco 31; Justo José Urquiza 29; Claypole 26; Lujan y Sportivo Italiano 25; Atlas 24; Deportivo Español, Deportivo Laferrere y Excursionistas 23; General Lamadrid20; Central Córdoba de Rosario y Puerto Nuevo 18; Real Pilar y Berazategui 17; Victoriano Arenas 14; Leandro N. Alem 12; y Yupanqui 6.

Con información de Télam