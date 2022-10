Regular aporte del argentino Vaulet en triunfo del Manresa

El argentino Juan Pablo Vaulet diseñó esta tarde una regular contribución para BAXI Manresa, que superó como visitante a Covirán Granada, por 87 a 84, en uno de los anticipos de la segunda fecha de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España.

El alero cordobés, de 26 años, finalizó con una planilla de 10 tantos (2-3 en dobles, 2-3 en triples), 3 rebotes, una asistencia y un robo en los 23 minutos que permaneció en el rectángulo de juego.

El máximo anotador del quinteto catalán resultó el base estadounidense Jerrick Harding, con un saldo de 28 unidades (6-10 en dobles, 4-7 en triples, 4-7 en libres), 3 rebotes y 2 recuperos en 27m., según contempló la ACB

Por su lado, Basquet Girona, con presencia argentina, no pudo con Lenovo Tenerife, que le ganó por 76 a 67 y es el único puntero, por el momento.

El alero bonaerense Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo) consiguió 12 tantos (6-8 en dobles, 0-2 en triples), dos asistencias, un rebote y un robo en casi 20 minutos. Mientras que el alero marplatense Patricio Garino (ex Orlando Magic de la NBA) no convirtió puntos (0-2 en lanzamientos de cancha), aunque sí capturó un rebote en los 8 minutos que permaneció en el rectángulo de juego.

En el conjunto insular, el armador uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket) contribuyó con 7 unidades, 4 pases gol y 2 recuperos en 21m.

En otro encuentro, UCAM Murcia venció como visitante a Casademont Zaragoza, por 81-64

Mañana se jugarán estos partidos: Real Madrid (Gabriel Deck)-Obradoiro (Fernando Zurbriggen) y Río Breogán-Fuenlabrada (Juan Francisco Fernández), a las 7.30 de la Argentina.

Unicaja Málaga-Gran Canaria (Nicolás Brussino) y Bilbao Basket-Betis, a las 12.00; Valencia-Joventut, a las 13.30; Barcelona (Nicolás Laprovíttola)-Baskonia, a las 15.00.

Con información de Télam