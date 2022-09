"Manu Ginóbili fue un jugador especial", afirmó Nocioni

El exbasquetbolista Andrés Nocioni afirmó hoy que Emanuel Ginóbili fue un "jugador especial" antes del ingreso del bahiense al Hall de la Fama de la NBA de los Estados Unidos, que tendrá lugar mañana a las 20 de la Argentina.

"Fue un jugador especial y esto lo corrobora. No es fácil que en la primera chance para entrar al Hall de la Fama haya entrado", apuntó Nocioni en Básquet Plus.

"Para mí siempre fue el jugador distinto. La Selección era de altísimo nivel, pero la diferencia era si iba Ginóbili o no. Nosotros jugábamos muy bien, pero una cosa era si estaba él o no. Con él, éramos un mejor equipo", recordó acerca del equipo que conquistó el oro olímpico en Atenas 2004 y terminó como subcampeón mundial en Indianápolis 2002.

Nocioni, actualmente analista de la NBA, comentó que al base Facundo Campazzo hay que "respetarlo" en su decisión de esperar una oferta del básquetbol norteamericano tras su salida de Denver Nuggets.

Por último, el "Chapu", con pasado en Chicago Bulls y multicampeón en Real Madrid de España, apoyó la llegada de Pablo Prigioni como seleccionador nacional tras la salida de Néstor García.

"La verdad es que me parece una excelente decisión. Es una persona totalmente capacitada. Después habrá que ver las formas en la que se dieron las cosas, pero eso es otra cuestión. Pablo es una gran persona, conozco la forma que tiene de trabajar y ojalá pueda aportar dentro y fuera de la cancha. Me parece que hay que valorar lo que puede dar afuera también. Me sorprendió mucho, la verdad", destacó.

Con información de Télam