Colón le gana a Independiente una final por la permanencia en el inicio de la Copa de la Liga

Colón de Santa Fe debutó con una gran victoria sobre Independiente por 1-0, en un partido de la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, disputado esta tarde en Avellaneda entre dos equipos con el objetivo de garantizar su permanencia en primera división.

El lateral derecho paraguayo Alberto Espínola le dio el triunfo a la visita a los 31 minutos del segundo tiempo, luego de que su compañero Ramón "Wanchope" Ábila fallara un penal con una definición "pinchada", que devolvió el travesaño de Rodrigo Rey.

En gran parte del primer tiempo, Independiente, guiado por Iván Marcone y Federico Mancuello, tuvo más la pelota, pero no pudo generar situaciones de gol, que fueron escasas para dañar a un sólido bloque defensivo como el que dispuso Colón.

El "Sabalero", por momentos, se metió todo en su campo y esperó un error del "Rojo" para salir de contra hacia arco de Rey. También a base de centros y pelotas paradas hizo participar al arquero del local.

En el primer tiempo hubo muy pocas situaciones de gol. Tras un córner a favor de Colón, el central Felipe Aguilar (36m.) tuvo una salvada en la línea con la cabeza para mantener el arco de Independiente en cero.

A los 43m., Mancuello despertó a todo el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con un tiro libre que exigió a Ignacio Chicco, quien respondió de buena manera para salvar su arco.

La primera del complemento fue para el "Rojo" a los 3 minutos. Mancuello tiró un centro muy cerrado que no llegó a conectar Alexis Canelo y pasó al lado del palo de Chicco.

Tras una gran jugada de Rubén Botta, que terminó con un remate al arco y una atajada de Rey, el defensor chileno Mauricio Isla le cometió penal a Baldomero Perlaza.

Facundo Garcés y "Wanchope" Ábila discutieron por la ejecución, el delantero tomó la pelota, la picó y desperdició su quinto penal de los últimos seis ejecutados.

A los 31 minutos, siete después de esa acción desafortunada, llegó la apertura del marcador para el "Sabalero" tras un tiro libre que cayó al área del "Rojo" y Espínola capitalizó en una segunda jugada.

Con el gol comenzaron los reproches de la gente de Independiente para Ricardo Zielinski y para algunos jugadores -Iván Marcone se retiró silbado- por el nivel del equipo. Cuando el cierre del encuentro se acercaba, los cuestionamientos llegaron a la figura del presidente del club Néstor Grindetti, quien esta semana debe decidir si se toma licencia por su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En el cierre del partido, el "Rojo" fue a buscar el empate, pero no lo pudo encontrar ya que el cerco impuesto por Gorosito fue muy eficaz.

La victoria le permitió a Colón salir de la zona de descenso, igualar al "Rojo" en la tabla anual (28 puntos) y quedar tres por encima de Huracán. En la próxima fecha, el "Sabalero" recibirá a Gimnasia e Independiente volverá a jugar en casa ante Vélez Sarsfield.

= Síntesis =

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Edgar Elizalde y Ayrton Costa; Braian Martínez, Sergio Ortíz, Iván Marcone y Federico Mancuello; Martín Cauteruccio y Alexis Canelo. DT: Ricardo Zielinski.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Tomás Galván, Stéfano Moreyra, Favio Álvarez y Rubén Botta; Damián Batallini y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el segundo tiempo: 31m Espínola (C).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Gian Nardelli por Goltz (C); 14m. Matías Giménez por Sergio Ortíz (I); 16m. Wanchope Ábila por Benítez (C) y Baldomero Perlaza por Galván (C); 21m. Nicolás Vallejo por Braian Martínez (I); 29m Eric Meza por Batallini (C); 36m. Lucas González por Mancuello (I) y Tomas Pozzo por Marcone (I) y 45m. Joaquín Ibáñez por Álvarez (C).

Amonestado: Aguilar (I)

Incidencia en el segundo tiempo: 24m. Ábila (C) estrelló un penal en el travesaño.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Independiente.

Con información de Télam